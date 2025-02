El domingo 9 de febrero fue un día de congregación diferente para los miembros de la Iglesia de Dios Misionera Pentecostal, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, luego de que un hombre con alegados problemas mentales irrumpió de forma violenta y agredió físicamente a varios de los presentes mientras portaba un arma cortante.

Aneudy Polanco Grullón, el agresor que luego fue apresado por la Policía Nacional y presentado ante la justicia, reside junto a su familia justo al frente de la iglesia en que cometió el hecho.

Este miércoles fue presentado ante la justicia y como resultado, el Juzgado de Atención Permanente de Higüey le impuso una medida de coerción consistente en presentación periódica y que un familiar se haga responsable de darle seguimiento al acusado. La familia también se comprometió a cambiar su domicilio para que esté lejos de la iglesia.

Al respecto, el abogado Melkisedec Mejía, al hablar en nombre de los afectados, dijo que la decisión del tribunal es conteste, ya que mantenerlo seguro y alejado del perímetro de la iglesia es lo correcto.

Te puede interesar No enviarán a prisión al agresor de feligreses en Higüey porque padece problemas mentales

Los heridos

El abogado manifestó que aunque solo tres afectados se querellaron de manera formal, los heridos, mayormente leves, pudieran alcanzar las 10 personas.

"Hay personas que tienen heridas leves, por ejemplo, hay un señor de la iglesia que tiene un dedo casi fracturado, ese no se querelló. Hay una hermana de la iglesia que cuando corrió se dio un golpe en la rodilla, tampoco se querelló. En total podríamos decir que unos diez a ocho personas sufrieron daños. Heridas muy leves", indicó.

En el caso de los tres principales afectados que se querellaron, uno de ellos tuvo una cortadura en la cara y otros dos, en el costado. Otro señor fue herido en un costado, pero fue leve.

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra el momento en que el acusado entró a la iglesia, mientras los feligreses corrían despavoridos hasta que un grupo logró atraparlo para evitar daños mayores.

El abogado destacó que los heridos fueron despachados a sus casas, con heridas que curan entre uno a 10 días.

Conformes

Reyes manifestó que "la iglesia no ha tenido ningún interés particular de que el agresor quede preso o de que se le haga algún daño, si no que el objetivo era que un juez conociera el caso, diera un dictamen y dijera qué era lo más recomendable para esa persona en este tipo de casos".

Sobre la medida adoptada este miércoles, en nombre de los afectados, dijo que estos le habían expresado al pastor de la iglesia Pablo Mejía que lo que él decidiera en este caso ellos aceptarían.

"El cristiano, tú sabes que siempre se apega al perdón de Dios, los cristiano siempre estamos dispuestos a que sea Dios que tome el control y, por lo menos, humanamente lo que se debió haber hecho, se hizo", dijo, agregando que el pastor, al terminar la audiencia, despidió con un abrazo a la esposa del agresor.

La medida de coerción

Este miércoles, el Juzgado de Atención Permanente de Higüey rechazó la solicitud de prisión preventiva contra el hombre con alegados problemas mentales que agredió físicamente a varios feligreses en la iglesia y en cambio le impuso la medida de coerción consistente en que un familiar se haga responsable de darle el debido cuidado y presentación periódica.

El fiscal encargado del caso, Lauterio Eduardo Javier, informó a Diario Libre que la fiscalía pidió un mes de prisión preventiva contra Aneudy Polanco Grullón, pero que los abogados de la defensa depositaron documentos al tribunal que demuestran que el acusado está sufriendo de problemas mentales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/12/whatsapp-image-2025-02-12-at-1.14.49-pm_1.jpeg El fiscal encargado del caso, Lauterio Eduardo Javier. (EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE)

"Por esa razón la juez entendió que era factible una medida de coerción, pero no la que estaba solicitando la Fiscalía que era prisión preventiva. Le impusieron el ordinal tercero, artículo 226 del Código Procesal Penal, que establece que un familiar se hace responsable de darle seguimiento al señor y cambiarse de sector, van a residir en otro lugar", indicó.

Manifestó que los familiares quedaron como responsables para cumplir con los requisitos del cuidado al señor Polanco Grullón como darle los medicamentos a la hora establecida.

Al tiempo de que se hiciera viral el vídeo de la agresión, la Policía Nacional informó este martes que apresó a Polanco Grullón luego de irrumpir de manera violenta en la referida iglesia.

Según el fiscal del caso, al señor y sus familiares, quienes residen actualmente frente a la iglesia donde ocurrió el hecho, ya se le hizo la salida para el cambio de domicilio.