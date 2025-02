Recluso que secuestró a un agente penitenciario: "Tuve que hacer eso para salvar mi vida"

"Yo estaba corriendo peligro, por eso tuve que hacer eso (secuestrar al agente) para yo poder salvar mi vida", declaró el recluso Adonis Morales Encarnación, quien está privado de libertad por homicidio.

El incidente ocurrió este lunes en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-14) de Anamuya, en Higüey.

Morales Encarnación afirmó que no maltrató al supervisor penitenciario retenido. "Yo a él (al VPT) ni lo maltraté ni nada", aseguró desde el interior del penal.

En tanto, su hermana, Zaida Alexandra Morales, se pronunció sobre la situación y expresó preocupación por la seguridad de su familiar.

"Mi hermano no es un santo, pero tampoco es un delincuente como dicen", señaló.

Si bien no especificó los motivos de la detención de Morales Encarnación, indicó que más adelante ofrecerán detalles al respecto.

Zaida también denunció que su hermano ha sido víctima de malos tratos dentro del penal.

"Subieron un video a las redes en el que se ve que lo están maltratando, y nosotros, como familia, vinimos al CCR-14 de Anamuya para pedir una explicación sobre lo que está pasando y buscar una solución", manifestó.

Asimismo, aseguró que las autoridades penitenciarias aún no les han dado respuestas concretas sobre la situación. "Todavía no nos han dicho nada, no hemos podido comunicarnos con él. Simplemente pidieron un familiar, pero aún no informan nada", declaró.

La familia ha solicitado al director del centro penitenciario el traslado del recluso.

"Él tiene un VPT secuestrado porque estaba pidiendo ayuda. En la celda donde estaba lo maltrataba y no lo ayudaban", explicó su hermana.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que atiendan su solicitud. "Pedimos que, por favor, ayuden a mi hermano y lo trasladen a su pueblo", concluyó.

Autoridades aseguran que el ambiente el centro de reclusión CCR-14 se encuentra normal tras incidente con recluso.

Se reforzaron las medidas de seguridad y se tomaron acciones disciplinarias luego del rapto que concluyó sin pérdidas de vidas humanas.

