Miriam Germán al salir de la PGR: "Quise dar un tablazo a alguien, pero respiré hondo"

Ya se sabía de las dificultades que se convirtieron en un dolor de cabeza para Miriam Germán Brito durante su paso por la Procuraduría General de la República. En junio de 2024 confesó a periodistas que en ocasiones se enteraba de lo que ocurría en el Ministerio Público a través de la prensa, una situación que, según sus palabras, le "sabía muy mal" y le provocaba "sentimientos que se asemejan a la ira".

Ocho meses después, al dejar el cargo Germán Brito subrayó que su trabajo estuvo marcado por una persecución "tenaz" contra las organizaciones criminales; y reconoció que las diferencias internas fueron parte del desafío.

"A pesar de las diferencias de criterio, hicimos el mayor esfuerzo, por consolidar una gestión enfocada en la lucha contra el crimen organizado, que no conoce fronteras y trasciende países", señaló.

Por eso, hizo un llamado a sus sucesores para que ejerzan su labor con humildad y compromiso, sin dejarse llevar por el poder.

"Yo pasé años en el Ministerio Público y sé las cosas que se pasan, las cosas que se sufren, y espero que esa carga de sufrimiento no sea el norte de sus labores e insisto que uno se interiorice como servidor público no como persona que al salir de su casa para sus funciones le da brillo al pequeño trujillo que muchos dominicanos llevamos dentro" Miriam Germán Brito Exprocuradora general “

Miriam Germán fue reiterativa en el hecho, de que a lo largo de su gestión enfrentó "desavenencias propias del ejercicio humano", pero destacó que su mayor fortaleza es su capacidad de no guardar rencor. "Eso me libra de algunos sufrimientos", afirmó.

"No es que no me moleste, no es que en algún momento no quiera darle un tablazo a alguien, pero simplemente respiro hondo y sigo hablando bajito. Aunque en ocasiones esto puede ser una desventaja, es la capacidad de respetar al otro, porque no siempre el que más vocifera tiene la razón", expresó Germán Brito.

Construcción de cárceles y bienes incautados

Además, resaltó la colaboración con otras entidades gubernamentales, como el Ministerio de Vivienda, para la construcción de nuevas cárceles. También mencionó la modernización del manejo de bienes incautados y su traslado progresivo al Instituto Nacional de Custodia de Bienes Incautados (Incabide), en cumplimiento con la Ley 60-23.

Despedida

Germán Brito también hizo una reflexión sobre su paso por la Procuraduría, asegurando que su labor fue asumida con "entereza, amor y respeto" por sus compañeros del Ministerio Público. "Me retiro con la tranquilidad de haber cumplido con promesas que llevaban más de 10 años pendientes y de haber mejorado la calidad de vida de quienes forman parte de esta institución", afirmó.

Finalmente, reconoció que, aunque estaba deseosa de concluir su gestión, siente nostalgia al dejar el cargo.

En la gestión de Germán Brito, el Ministerio Público ejecutó unas 27 operaciones contra alegada corrupción administrativa y otros delitos como son: Medusa, Antipulpo, Calamar, Coral y Coral 5G , Nido, entre otras.