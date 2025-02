Aplazan por segunda vez medida de coerción contra acusados de trata de personas

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó por segunda ocasión el conocimiento de la medida de coerción contra los cuatro implicados en una presunta red de trata y explotación sexual de mujeres colombianas en el país, desmantelada mediante la Operación Venus.

El aplazamiento se produjo tras una solicitud de un nuevo abogado de la imputada Geraldyn y/o Geraly, quien pidió al tribunal más tiempo para tomar conocimiento del expediente. Además, el Ministerio Público informó que busca presentar un anticipo de prueba, cuyo conocimiento se fijó para el jueves 6 de marzo, fecha en la que también se conocerá la medida de coerción.

Óscar de León, abogado de Jason Manuel Santana, alias "Nino", señalado como el encargado de transportar a las extranjeras, reveló que a las ocho colombianas "supuestamente rescatadas" por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico de Migrantes y Trata de Personas (PETT), se sumaron otras dos.

Por su parte, Meralis Espinosa, defensa de Geraldyn y/o Geral Torres, Dariel Castro Santos y Félix Joel Rodríguez, alias "Yoi", denunció que el Ministerio Público solicitó la cámara Gesell para las víctimas sin notificar a la defensa dentro del plazo establecido por la ley, que es de cinco días.

“Están obligando a la defensa a conocer una solicitud de cámara Gesell sin habernos notificado en los plazos que establece la norma de los cinco días”, se quejó Espinos.

Mientras tanto, familiares y amigos de los acusados se manifestaron en la fiscalía asegurando que las extranjeras no estaban retenidas y que circulaban libremente. “Para mi, esas mujeres estaban libres porque ellas andaban en actividades familiares, compartían sancochos, uno las veía en sus movimientos, no estaban obligadas a nada, ellas no vivían en cautiverio, esas mujeres andaban por donde quiera, fiesteando y gozando”, declaró Roselia Santos, tía de Dariel Castro Santos.

En la misma línea, Rodrigo Mateo, propietario de la empresa de transporte donde supuestamente labora Félix Joel Rodríguez como chofer, argumentó que “una persona que está secuestrada se le nota”, y que las extranjeras “eran amigas de todos y nadie puede decir que alguna de ellas estaba maltratada, amenazada o preocupada porque estuviera bajo secuestro”.

Mateo también explicó que Félix Joel, además de ser conductor de camión, trabaja como chofer de la plataforma InDriver y afirmó que este desconocía “lo que se movía ahí”.