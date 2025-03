Padre de joven fallecida durante accidente de tránsito se queja por trato de autoridades al caso

El padre de la joven Aida Nicole Reyes Gómez, de 21 años, quien murió en un accidente de tránsito cuando se desplazaba junto a otros amigos en un vehículo, pidió justicia al considerar que las autoridades no están siendo justas con el tratamiento que le están dando a su caso.

Vicente Reyes se quejó del trato dado por las autoridades para llevar el caso contra Raquel Guzmán Torres, acusada de causar la muerte de Reyes Gómez en un accidente ocurrido en la avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional el miércoles 26 de febrero. La audiencia de medida de coerción contra la imputada fue aplazada para el próximo jueves.

Reyes manifestó que luego del accidente solicitó a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que se le hiciera una prueba de alcoholímetro a la acusada y que en principios – alegadamente – los agentes se estaban negando, aunque después se le practicó.

Dijo que una hora después solicitó una segunda prueba de alcoholímetro, por si acaso la defensa de la imputada alegara que hubo algún error en la prueba.

El informe de la Digesett revela que Raquel Guzmán Torres arrojó 0.68 y 0.77 en las pruebas de alcoholemia, valores que superan el límite legal establecido por la Ley de Tránsito y Transporte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Según esta normativa, se considera ilegal conducir con un grado de alcoholemia superior a 0.5 gramos por litro (gr/l) en la sangre o 0.25 miligramos por litro (mgr/l) en el aire espirado.

"Es decir, evidentemente ella (la acusada) estaba bajo efectos del alcohol cuando tuvo la colisión a las 10:30 de la noche", indicó el padre de la víctima.

Aseguró que otra de las situaciones que se le presentó es que cuando se convirtieron en actor civil para presentar la querella, al solicitar que la prueba de alcoholímetro quedara plasmada en el acta, alegadamente le pusieron trabas para incluirla.

"El MP nos contestó que ese es el diario vivir de ellos y que no pueden hacer nada, que no pueden incorporar la prueba de alcohol que se le hizo a la joven, porque la Digesett no suministra esas pruebas", aseguró.

Agregó que sus abogados solicitaron una recusación del Ministerio Público "por las falencias de cómo ha instruido el proceso".

Nicole Reyes fue definida como una joven ejemplar, que estaba a punto de graduarse con honores en el Instituto Técnico de Santo Domingo (Intec).