Juez acoge habeas corpus sometido por Joshua Riibe en caso Sudiksha Konanki

El juez Edwis de la Cámara Penal de Primera Instancia de la provincia La Altagracia acogió este martes el habeas corpus preventivo sometido por Joshua Steven Riibe, identificado como "persona de interés" en el caso de Sudiksha Konanki.

Con esta decisión, el juez dispuso que Riibe puede circular libremente en el territorio dominicano, ya que es considerado "testigo", por lo que no hay necesidad de vigilarlo ni de coartarle su libertad.

Riibe, de 22 años, ha sido sometido a interrogatorios por parte de las autoridades debido a que fue la última persona que estuvo con Konanki en el hotel Riu República en La Altagracia la madrugada del jueves 6 de marzo.

Riibe declaró ante el juez las situaciones que ha pasado tras el suceso.

"No se me permite salir. No me dejan irme hace diez días. Solo quiero estar en mi casa, compartir con mi familia, pero, entiendo que hay una investigación. Quiero ayudar, pero no se me permite. Ahora solo quiero irme a casa", manifestó.

La decisión judicial será leída íntegra el próximo 28 de marzo a las 9:00 de la mañana.

Abogados agradecen

Después de la audiencia, los abogados de Riibe leyeron un documento agradeciendo a la justicia dominicana y a todas las instituciones involucradas por reconocer y garantizarle sus derechos fundamentales como extranjero en República Dominicana.

"Guzmán Ariza reitera el compromiso del debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas en la República Dominicana, nacionales y extranjeros", dijeron.

"Creemos firmemente en la importancia de preservar el estado de derecho no solamente por un principio esencial de justicia, sino también como un pilar fundamental para la confianza de las instituciones y la imagen de nuestra de nuestra valiosa industria turística", agregaron.

Los abogados también agradecieron "el trato profesional" dado por el Ministerio Público a su representado, a "pesar de las retenciones a la que fue sometido hasta el día hoy".

También expresaron solidaridad con la familia de Konanki.

"Expresamos nuestra profunda solidaridad de la familia de Sudiksha Konanki, en estos momentos tan difíciles, uniéndonos al deseo colectivo de que sea encontrada sana y salva lo más pronto posible", concluyeron.