Todo lo que declaró Joshua Riibe en la audiencia

Joshua Steven Riibe narró la tarde de este martes detalles de la situación que ha vivido. Habló durante la audiencia del recurso de habeas corpus preventivo que interpuso, el cual fue acogido por el tribunal.

Steven Riibe explicó que antes de que los familiares de Sudhiksha Konanki partieran de la República Dominicana, lo abrazaron y estaban junto a él en el lobby.

"Su madre me abrazó y me dijo gracias por haber salvado a Sudhiksha la primera vez", expuso el joven de 22 años.

En otro orden, detalló que consideraba muy extraño que rara vez estaba solo. "Si estoy comiendo ellos se sientan conmigo y si voy a una entrevista también".

Otros detalles

Narró que no lo dejaron salir del resort para ir a la embajada a una reunión. Que cuando intentó salir las autoridades se pusieron como locas.

Agregó que "el tema principal es que no tengo ninguna comunicación, tenía que esperar que ellos (las autoridades) me fueran a buscar para las entrevistas".

"Quiero ayudar, pero no se me permite. Ahora solo quiero irme a casa a abrazar a mi familia" Steven Riibe Estadounidense “

"No se me permite salir, no me dejan irme hace 10 días, solo quiero estar en mi casa, compartir con mi familia, pero entiendo que hay una investigación", dijo en la audiencia.

Llegó con su padre Steven Riibe llegó a la audiencia acompañado de su padre, Alber Francis Riibe, además de sus abogados. No estaba esposado.