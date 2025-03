"Ahora solo quiero irme a casa", dice Joshua Steven Riibe, implicado en caso Sudiksha Konanki

"Quiero ayudar, pero no se me permite. Ahora solo quiero irme a casa", dijo Joshua Steven Riibe durante la audiencia de habeas corpus preventivo que se lleva a cabo en la Fiscalía de La Altagracia por el caso Sudiksha Konanki.

Estas declaraciones fueron ofrecidas frente al juez Edwis Rijo, de la Cámara Penal de Primera Instancia de La Altagracia, y las demás partes.

Riibe está explicando todo el proceso. Manifestó que hasta durante el almuerzo ha tenido personas custodiándolo.

Expuso que no tiene ninguna comunicación y debe esperar a que vengan a buscarlo para las entrevistas.

"No se me permite salir. No me dejan irme hace diez días. Solo quiero estar en mi casa, compartir con mi familia, pero, entiendo que hay una investigación. Quiero ayudar, pero no se me permite. Ahora solo quiero irme a casa", manifestó.

Riibe llegó a la audiencia acompañado de su padre, Albert Riibe.

Ministerio Público objeta

Estas declaraciones fueron objetadas por el representante de la Procuraduría General de la República, Eduardo Velásquez.

Velásquez señaló que Joshua Steven Riibe nunca ha sido detenido.

Sostuvo que este ha sido entrevistado cuatro veces, que fue llevado al área de la playa, sin esposa y sin custodia.

Argumentó que el joven no llegó esposado a la audiencia y que no está arrestado.

Relató también que Joshua Steven Riibe entregó voluntariamente su teléfono a las autoridades.

Riibe ha sido interrogado por el caso de la estudiante universitaria Sudiksha Konanki, ya que fue la última persona que estuvo con ella, el pasado jueves 6 de marzo en la playa del hotel Riu República en la zona este, según muestran videos de seguridad.

En este momento, el juez se encuentra deliberando.

Sobre el habeas corpus Los abogados de Riibe interpusieron una solicitud de habeas corpus, argumentando que su defendido lleva ocho días retenido de manera ilegal en el hotel Riu República sin orden de arresto ni vinculación con algún hecho delictivo. La defensa de Riibe denunció que las autoridades dominicanas han incurrido en una "privación de libertad consumada", al mantenerlo bajo custodia sin haber sido presentado ante un juez en el plazo de 48 horas, tal como lo establece la Constitución de la República Dominicana.

La solicitud de los padres de Konanki

Los padres de Sudiksha solicitaron ayer en una carta a las autoridades dominicanas que su hija sea declarada formalmente fallecida.

Subbarayudu Konanki, padre, y Sreedevi Konanki, madre, afirman en la carta enviada a la Policía, que después de una búsqueda exhaustiva, las autoridades dominicanas han concluido que se cree que Sudiksha se ahogó.

Su ropa fue encontrada en una playa cerca de donde fue vista por última vez.

A pesar de una investigación exhaustiva y la cooperación del estadounidense Joshua Riibe, que fue la última persona que estuvo con ella, no se ha encontrado evidencia de "juego sucio", afirman los señores Subbarayudu Konanki, padre, y Sreedevi Konanki, madre de la joven, quienes firman la misiva enviada a las autoridades dominicanas.

"Dadas estas circunstancias, y después de mucha deliberación, solicitamos que el departamento de policía proceda con la declaración legal de su muerte. Entendemos que se deben seguir ciertos procedimientos legales y estamos preparados para cumplir con cualquier formalidad o documentación necesaria", dice la carta.

Expresaron que esta solicitud es un paso necesario para comenzar el proceso de duelo y abordar asuntos legales relacionados con la ausencia de su hija.