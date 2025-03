Exdiputado apelaría hasta en el TC la sentencia de vehículo involucrado en choque

El exdiputado Plutarco Pérez anunció este lunes que estaría dispuesto a apelar hasta en el Tribunal Constitucional la sentencia en su contra relacionada con un vehículo involucrado en un accidente de tránsito en 2022, en el que resultó atropellado y falleció Imanol Mercado, un joven prospecto de béisbol.

La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del distrito judicial de Santiago condenó a dos años de prisión al conductor del auto e impuso al exlegislador una indemnización de tres millones de pesos que deberán pagarse a los familiares de la víctima.

Al ser consultado por la decisión del tribunal, el exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvo que la sentencia "no tiene fundamento", ya que el automóvil no era de su propiedad al momento del incidente.

Explicó que el vehículo involucrado en el choque estaba registrado a su nombre por una exoneración que otorgó durante su tiempo en el Congreso, pero detalló que el derecho de importación fue transferido a un dealer de autos que posteriormente vendió el automóvil a un tercero.

Según su versión, el comprador no realizó el traspaso legal correspondiente, lo que dejó su nombre en los registros oficiales, aunque reiteró que nunca vio ni poseyó el vehículo salpicado en el incidente.

Pérez precisó que, a pesar de los documentos presentados por su defensa en las audiencias, el tribunal lo declaró responsable, argumentando que el vehículo aún figuraba a su nombre.

Sin embargo, el político peledeísta cuestionó la coherencia de la sentencia, señalando que las autoridades entregaron el automóvil al legítimo dueño, lo que a su juicio contradice la acusación en su contra.

"Si el tribunal decide que me va a condenar porque el vehículo es mío, debió ordenar que me entreguen el vehículo. El tribunal no puede partir de un supuesto que el vehículo es mío. Además, las autoridades del Ministerio Público y los que intervinieron en el proceso le entregaron el vehículo al legítimo dueño", sostuvo.

En ese sentido, manifestó su intención de recurrir a una instancia superior, incluyendo el Tribunal Constitucional, con el fin de obtener "un fallo más ajustado a derecho".

Pérez reconoció el dolor de la familia afectada por el accidente, pero insistió en que no tiene responsabilidad alguna en el hecho y que no puede aceptar una condena por un vehículo que, según afirma, nunca le perteneció.

Las exoneraciones

Por su rol como legisladores, los congresistas tienen la potestad legal de importar un vehículo cada dos años sin importar su costo, marca o cilindraje. De acuerdo a una investigación de Diario Libre, entre julio del 2020 y julio del 2024, entraron al país 499 vehículos a nombre de diputados y senadores.

De esa cantidad total, 170 autos corresponden a modelos lujosos como Ferrari, Lamborghini, Porsche y Rolls-Royce.

En algunos casos, los congresistas, al igual que el exdiputado condenado a indemnizar, venden sus exoneraciones a terceros particulares o a tiendas de automóviles que posteriormente revenden los modelos, una práctica que, aunque no está penada por la ley que otorga los privilegios, es criticada por sectores sociales.

De hecho, los propios senadores estudian en una comisión dos proyectos legislativos que limitarían el criticado privilegio.