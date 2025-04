"Sentí el frío del cañón en el pecho": el drama humano detrás del asalto al Banco Popular

Aquel 3 de junio de 2024 parecía una mañana normal en la sucursal del Banco Popular ubicada en la avenida Luperón esquina Olof Palme, pero se convirtió en una pesadilla que aún pesa en la mente y el corazón de empleados y clientes.

Pasadas las 4:00 de la tarde, la tranquilidad fue rota por el estruendo de voces, armas y amenazas cuando tres jóvenes irrumpieron en la entidad bancaria y ejecutaron un asalto a mano armada, llevándose 1,685,723.68 pesos.

Los imputados son los hermanos Jorge Luis y Alberto Ezequiel Estrella Arias, junto a Eddy Enmanuel Segura Arias, quienes hoy enfrentan juicio por el hecho.

Testimonios

Durante el juicio de fondo que sigue el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por las juezas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, salieron a relucir los relatos de al menos 12 testigos que revivieron con dolor el momento.

Entre ellos, el más impactante fue el de Rafael Emilio Matos, un hombre de 75 años que trabajaba como seguridad en ese momento. Con voz temblorosa relató cómo fue reducido por uno de los asaltantes:

"Ese señor (Jorge Luis) me tiró al piso, me pusieron de espaldas y me amarraron con un tairrá. Entró al banco con una barba supuesta, vestido de negro, y dijo que era un atraco. Me encañonó con una pistola aquí en el pecho. Yo tengo un trauma aquí en mi mente, yo nací ese día, yo no sé ni cómo explicarlo. Fue un momento fuerte... yo sentía el frío de la pistola en mi cuerpo."

Matos, quien no pudo accionar para defenderse ni defender a nadie, explicó que ese día no portaba su arma de reglamento, ya que había sido retirada por la compañía de seguridad La Confianza.

Otro de los presentes, Henry Rafael Domínguez Marte, quien acudía a hacer un depósito, también fue víctima del robo. Desde el suelo presenció cómo los delincuentes se llevaban sus pertenencias personales.

"Estaba tirado en el piso y uno de ellos, al salir, me pasó por arriba. Mi cartera, mi teléfono y el dinero que iba a depositar... se lo llevaron todo", dijo con frustración ante las magistradas.

La imagen del "hombre con barba" quedó grabada en la memoria de los testigos, quienes lo señalan como el principal agresor, armado y amenazando con hacer estallar una bomba si no les indicaban la ubicación de la valija y la bóveda.

También testificó Manuel Antonio Matos, dueño del negocio de renta de vehículos, quien alquiló la yipeta Kia Sorento negra usada por los asaltantes.

Aseguró que el vehículo fue rentado por Alberto Ezequiel, aunque este se negó a firmar el acuse.

Al ser confrontado tras el asalto, Alberto intentó atribuir el alquiler a su hermano Richard Estrella Arias, quien murió abatido por la Policía días después del hecho en una cabaña de la autopista 30 de Mayo, implicado también en el crimen.

Medidas de coerción

El 18 de junio del 2024, la jueza Fátima Veloz de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Jorge Luis Estrella Arias y Eddy Enmanuel Segura Arias, dos de los principales implicados en el asalto al Banco Popular.

Mientras que al imputado Alberto Ezequiel Estrella Arias le fue dictada una garantía económica de 500,000 pesos bajo contrato e impedimento de salida del país, como medida coercitiva.

Jorge Luis Estrella Arias, Eddy Enmanuel Segura Arias y Alberto Ezequiel Estrella Arias son señalados como responsables del asalto a la sucursal de Banco Popular Dominicano, ubicada en la avenida Luperón esquina Olof Palme.