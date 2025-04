Piden prisión preventiva a hombre imputado de violar y matar niño de nueve años en San Cristóbal

El Ministerio Público solicitó este lunes prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre al que se le imputa secuestrar, violar y asesinar a un niño de nueve años en San Cristóbal.

El órgano acusador depositó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal contra Jesús Alberto Camacho Decena.

Los fiscales Ana Mercedes Pichardo Puello y Laura Cecilia Segura Cordero depositaron el expediente que señala la gravedad de los hechos.

“La solicitud indica que Camacho Decena no cuenta con los arraigos que le permitan conocer el proceso en otra condición que no sea la prisión preventiva, medida de coerción, que dijo, de no ser aplicada, existe el peligro de fuga por parte del imputado”, explicó la Procuraduría en nota de prensa.

Cómo sucedió el suceso

De acuerdo con el Ministerio Público, el pasado 18 de abril, de manera engañosa, el imputado consiguió que el niño, que se encontraba en la parte frontal de un negocio de venta de comida rápida, abordara la motocicleta en la que se transportaba, la cual utilizó para trasladarse hacia una zona boscosa, ubicada entre Los Asises y Montaño, San Cristóbal.

En ese lugar "violó sexualmente a la víctima, a quien posteriormente dio muerte, asfixiándolo por inmersión en una cañada en donde dejó el cadáver abandonado”, precisó el documento.

Al presente hecho, la entidad judicial otorgó la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 396, literales A, B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 330 y 331 del Código Penal Dominicano.