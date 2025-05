"No debí estar ni un solo día bajo prisión", dice Jean Alain Rodríguez tras variarle la coerción

Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República, reaccionó la noche de este jueves esperanzado y contento tras la decisión judicial de quitarle el grillete electrónico y retirarle el arresto domiciliario que pesaba sobre él, como medida de coerción, tras ser acusado hace cuatro años por el Ministerio Público de corrupción administrativa.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le mantuvo el impedimento de salida del país como medida coercitiva.

El 20 de enero de 2023 el exfuncionario judicial dejó la cárcel Najayo Hombres tras 18 meses bajo las rejas. Lo hizo también con una variación de medida de coerción. Está acusado de malversar seis mil millones de pesos (103,4 millones de dólares) durante su gestión como procurador general de la República, cargo que ostentó de 2016 a 2020.

"Ya llegó el momento en que estemos de vuelta"

Rodríguez planteó esta noche: "Ya llegó el momento en que estemos de vuelta en libertad". Deploró los cuatro años que ha tardado en comenzar el proceso judicial en su contra, dos de los cuales dijo que pasó "injustamente" en prisión. Ahora debe enfrentar el juicio de fondo, tras la conclusión del preliminar.

Sobre el tiempo del proceso dijo: "Son cuatro años que han sido bastantes duros".

"Han sido cuatro años de privación de libertad, los cuales he asumido con mucha entereza, mucha paciencia, a pesar de que no debí estar un solo día bajo prisión, recuerden que yo me presenté voluntariamente y me dejaron bajo arresto", dijo a la salida de la corte.

Reacciona a sentencia del TC

También, valoró positivamente la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó al Ministerio Público no utilizar motes o nombres para referirse a su caso, el cual había sido denominado Medusa.

El fallo es extensivo a otros casos y fue dictaminado a pedido del exprocurador, que interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el órgano acusador alegando que lesionaba su presunción de inocencia y dañaba su nombre.

Jean Alain Rodríguez expresó, además, que el juez del juicio preliminar dijo que todo el patrimonio adquirido por él y su familia, "es lícito y de un origen previo a las funciones que ocupé".

El exprocurador reiteró que es inocente y que lo demostrará durante el nuevo proceso que comenzará pronto.

"Pues también demostraremos las violaciones al debido proceso que ha ocasionado el Ministerio Público, habiendo evidenciado ya la primera violación con una sentencia del Tribunal Constitucional que le ordenó al Ministerio Público a cesar esas violaciones tan contundentes, tan fuertes que han estado haciendo al debido proceso".

Agregó que el expediente que tiene el órgano acusador en su contra está, "preparado sin ningún tipo de sentido ni sustento".