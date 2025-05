Hombres estuvieron presos siendo inocentes por muerte de Paula Santana quieren "limpien" sus nombres

Hace unos días el Ministerio Público anunció que había detenido y sometido a la justicia al "verdadero" culpable de la violación y asesinato de la joven Paula Santana Escalante, hecho ocurrido en la zona franca en que trabajaba, en febrero de 2024, y que consternó a la sociedad dominicana, mientras los dos hombres que inicialmente había acusado exigen que les "limpie" su honor.

Junior Lazarito Sánchez Martínez fue el nombre que suministró como el responsable y ya el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este le dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción. Según el órgano acusador, el imputado firmó un documento confesando sus actos ilícitos.

Pero hay un pequeño detalle que el Ministerio Público no ha abordado todavía públicamente. Se trata de los dos hombres que acusó inicialmente del crimen de Paula Santana y que estuvieron presos preventivamente por siete meses, hasta septiembre de 2024, fecha en que fueron liberados porque el "informe forense" realizado no pudo establecer su relación directa con el crimen.

Estuvieron 15 días sin comer

Joaquín Hidalgo Marte y Alex Cruz Díaz ahora demandan justicia y que se les "limpie" sus nombres para poder llevar una vida normal y dejar de ser señalados como "asesinos". También, quieren poder trabajar y que se les emita la certificación de buena conducta para hacerlo.

En una entrevista concedida al noticiero CDN, canal 37, los dos hombres narraron las dificultades que vivieron mientras estuvieron en prisión. Explicaron, por separado, que estuvieron 15 días sin comer porque los habían amenazado con envenenarlos.

Palabras de Joaquín Hidalgo Marte

Para mí fue algo que yo pasé ahí, sufrí esos siete meses, mi familia, mis hijos, mi madre sufriendo, todos los días llorando y, como dije en un principio, yo nunca tuve nada que ver son eso, nunca, porque yo soy de la clase de hombre que no doy para eso (...) hoy en día cada vez que voy a visitar a mis hijos me dicen: Papi por qué es que a ti te dicen asesino, mis hijos de 12 y siete años me dicen lo mismo. Y me siento hoy en día hostigado, maltratado, porque muchas personas me juzgaron injustamente, me señalaron como un asesino. No he podido conseguir un trabajo honestamente por todo eso, por manchar mi reputación, mi nombre, no me han podido dar un papel de buena conducta. Por eso hoy en día yo le pido al pueblo dominicano que, así como me juzgaron injustamente, limpien nuestros nombres.

Palabras de Alex Cruz Díaz

Yo, primeramente yo le doy gracias a Dios, porque yo hincado, preso, de rodillas le pedía que algún día aparezca el culpable y que se declare que él hizo eso para que nosotros quedemos limpios y tranquilos y que nuestra familia dejara de sufrir (...) también le pido, por favor, aparte de todo lo que nosotros pasamos, que así como lo que utilizaron nuestros nombres, también lo usen para limpiarnos, que salgan a defendernos como lo hicieron con Paula Escalante, también a nosotros, porque nosotros sufrimos, nosotros lloramos, nosotros pasamos hambre (...) y nosotros siempre, desde el principio, dijimos que éramos inocentes y gracias a papá Dios ya declararon nuestra inocencia y ahora les pedimos, por favor, que nuestro nombre sea limpiado, porque nosotros tenemos hijos, duramos 15 días sin comen porque dijeron que nos iban a envenenar, solo bebiendo agua.

El crimen El cuerpo de Paula Santana Escalante, de 23 años, fue encontrado a las 6:14 de la mana del 22 de febrero de 2024 sin vida en las inmediaciones de una alcantarilla de la zona franca Las Américas en Santo Domingo Este, donde laboraba junto a su presunto matador. De acuerdo a reportes oficiales, tenía signos de violencia y violación sexual. La última vez que fue vista con vida fue en la madrugada de ese día cuando dijo que acudiría al baño.Sánchez Martínez fue apresado el miércoles 30 de abril. El fiscal de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, dijo que —en presencia de su abogado y con un documento firmado— el joven admitió haber cometido el hecho.