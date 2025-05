Familiares del agricultor Bienvenido Acosta, de 89 años, asesinado en la noche del pasado sábado en su residencia de Estero Hondo, provincia de Puerto Plata, revelaron nuevos detalles del hecho y expresaron su consternación mientras esperaban este lunes la entrega del cuerpo en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Josefina Acosta, hija del fallecido, narró entre lágrimas que la última vez que vio con vida a su padre fue la noche del sábado, cuando compartieron la cena junto a su esposo en la misma casa.

"Nos despedimos como a las 9:30 de la noche. Decidimos dormir en el frente de la casa para que mi esposo pudiera bañarse con agua tibia. Él cerró su puerta y se quedó solo", relató.

Según la versión de la hija, el asesino habría entrado por una ventana sin protección que da directamente a la cabecera de la cama donde dormía su padre.

"Nosotros creemos que entró por ahí y salió por la misma ventana, porque cuando fuimos a verlo en la mañana, la puerta seguía cerrada", explicó.

Josefina cuenta que, al no recibir respuesta tras varios llamados, decidió mirar por la ventana y fue entonces cuando notó sangre en el piso y el cuerpo de su padre envuelto en la sábana.

"Pensé que se había caído, pero cuando vi tanta sangre entendí que estaba muerto. Mi sobrino entró y me dijo que parecía un suicidio, pero yo no lo creí. Tenía muchos cortes, incluso en un brazo. Eso no lo hace uno solo", denunció.

Señalan a un haitiano

La familia señala como principal sospechoso a un ciudadano haitiano conocido como "Nito", quien habría trabajado días antes para el señor Acosta en labores agrícolas. Según Josefina, el hombre tuvo una discusión por el pago y llegó a amenazar al anciano.

Ayer la Dirección General de Migración realizó un operativo en la zona de Estero Hondo.

"Dijo que eso no se iba a quedar así. Nadie me avisó de esa amenaza. Si lo hubiera sabido, yo misma busco al haitiano y le pago", lamentó la hija.

También reveló que el sospechoso robó pertenencias de la casa, incluyendo objetos de su padre y de ella misma. "Se llevó cosas de mi maleta, dinero de su cartera, dejó tiradas algunas pertenencias mientras huía. Los vecinos creen que iba a atacarnos también, pero por casualidad nos salvamos", dijo visiblemente afectada.

Bienvenido Acosta cumpliría 90 años el día 10 de este mes, había sido sometido a varias cirugías de corazón abierto, pero mantenía un buen ánimo y salud dentro de sus condiciones. "Yo estaba preparada para una muerte natural, nunca para esta tragedia", expresó su hija.

Las autoridades continúan con las investigaciones, mientras el principal sospechoso sigue prófugo. Según reportes, se encuentra huyendo descalzo y en ropa interior. Miembros del Ejército y la Policía Nacional lo buscan activamente.

La comunidad de Estero Hondo permanece consternada ante lo que consideran un nuevo caso de violencia atribuida a ciudadanos extranjeros. La comunicadora y funcionaria municipal Miriam Cruz, sobrina del fallecido, calificó el hecho como "otra tragedia más en la zona".

El cuerpo de Bienvenido Acosta permanece en el Inacif de Santiago, donde se le realiza una autopsia que determinará oficialmente la hora y causa de la muerte. Su familia espera que este informe arroje luz sobre los momentos exactos del crimen.