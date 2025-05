Usuarios del Poder Judicial reciben formación y asistencia durante la transición a lo digital

La formación a los usuarios del Poder Judicial durante la transición a la digitalidad se realiza en el edificio de la SCJ, en donde también hay un tribunal virtual para los que no posean dispositivos electrónicos. ( DIARIO LIBRE )

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) puso en funcionamiento este lunes el espacio de formación y asistencia digital, en la primera planta de la sede de esa alta corte, para los abogados y otros usuarios del Poder Judicial a fin de que la transición a la virtualidad no se convierta en un proceso tortuoso para quienes no tengan el dominio de las herramientas tecnológicas.

El espacio cuenta con 28 estaciones de servicios y personal que asisten a todos los ciudadanos que necesitan depositar y solicitar documentos, así como agendar y participar en audiencias virtuales.

Para los que no solo no dominan la digitalidad, sino que tampoco cuentan con un dispositivo electrónico o les presentan fallas, se creó un espacio cerrado que funciona como tribunal virtual y puedan asistir a sus audiencias.

Al respecto, la jueza Rosa Evelyn Fermín, de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, dijo que todas las sedes judiciales dispondrán de una sala virtual, la cual solo necesitarán los que no cuenten con dispositivos (celulares, computadores, etc) o ignoren cómo utilizarlos para acceder a la justicia.

La transición se hace por la mudanza de los tribunales civiles y penales de las Cortes del Distrito Nacional por la amenaza de colapso del edificio en un posible sismo, según un estudio.

Los tribunales penales están siendo trasladados al edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria, de la avenida Jiménez Moya, en el mismo sector del Centro de los Héroes.

"Se van a preparar unos nueve salones, que es la misma cantidad que hay en la Corte (edificio de las Cortes del DN)", dijo Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Magistratura, quien agregó que esos salones ahora serán híbridos y "evidentemente más pequeños".

Brito y Fermín explicaron a los periodistas cómo es el proceso de transición de lo físico a lo virtual que inició este lunes y que empezó también con la formación de los usuarios que desconocen las herramientas.

No obstante, Brito sostuvo que actualmente hay en la vieja corte un total "de unos 16" tribunales civiles y comerciales, área en la cual se harán las audiencias virtuales.

Fermín sostuvo que están "conscientes de que una parte de la población no tiene la madurez en cuanto al uso de la tecnología, entonces, lo que estamos haciendo es un acompañamiento".

Los tribunales de las Cortes del DN

Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Magistratura, dijo que, en la Cámara Civil del Distrito Nacional, que está en el edificio de las Cortes de esa misma jurisdicción, "hay actualmente siete salas ordinarias y la presidencia; tres salas de la Corte Civil, que serían diez" más las cinco que corresponden al Tribunal Superior Administrativo (TSA).

"Unas 16, pero no todas celebran audiencias de manera simultánea, recuerden no todo el mundo necesita ir a movilizarse, cualquiera que tenga un equipo en la mano le he más factible conectarse desde su oficina que ir a un tribunal a eso", dijo sobre esos tribunales civiles, que son en los cuales se harán las audiencias virtuales.

La pasada semana, la presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación informó que la jurisdicción penal será la última en abandonar el edificio de las Cortes del Distrito Nacional por lo delicado de esa área que tiene que ver con la libertad de las personas.

En total son tres los tribunales de las cortes penales y las que están obligadas a desarrollar las audiencias presenciales, según la ley 339-22 de medios digitales.

En tanto que Brito dijo hoy, durante la actividad de la SCJ, que las cortes penales serán trasladadas en el primer piso y en un salón multiusos del edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria, en la avenida Jiménez Moya.

"Se están preparando salas suficientes", aseguró.

¿Cómo acceder al portal?

El servicio digital se da a través el portal de acceso, en la página del poderjudicial.gob.do, en una pestaña a la derecha, de acceso, desde donde se podrá depositar y hacer solicitudes de documentos, así como también agendar y participar de audiencia y revisar los trámites que tengan que ver con el usuario que accede a la web.