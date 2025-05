El presidente del TC pide a los medios evitar uso de sobrenombres en casos de judiciales

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier, aseguró que los medios de comunicación también deberían abstenerse de utilizar sobrenombres o motes en casos judiciales vinculados a hechos de corrupción.

La advertencia surge luego de que la alta corte emitiera la semana pasada la sentencia TC/0225/25, mediante la cual prohibió al Ministerio Público (MP) usar públicamente sobrenombres en sus expedientes judiciales, al considerar que esta práctica vulnera la presunción de inocencia y el derecho al honor de los procesados.

"La sentencia lo que quiere es que el Ministerio Público no lo use y, en consecuencia, nadie puede usarlo. Los medios deberían no usarlo tampoco", indicó.

Sanciones

Al ser cuestionado sobre posibles sanciones para los medios que utilicen motes en sus publicaciones, el magistrado respondió que las consecuencias serían determinadas por los involucrados.

"Bueno, ya eso es la parte que decidirán cómo actuarán", respondió.

Más sobre la sentencia

Se recuerda que el TC acogió una acción presentada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien solicitó que no se utilizara más el sobrenombre "Medusa" para referirse al proceso en su contra.

En la sentencia, la alta corte advirtió que "los sobrenombres o motes han de ser empleados única y exclusivamente como estrategias secretas de investigación y organización de los equipos de trabajo, para evitar filtraciones de información, no así de cara o de conocimiento del público una vez es instrumentado el proceso".

Asimismo, consideró que vincular un mote o sobrenombre a una alegada operación delictiva sin tomar en cuenta las condiciones de su uso rompe con las buenas prácticas de investigación, "más que guardar la confidencialidad del proceso, da indicios de lo que se investiga".

