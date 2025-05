Comunitarios capturan en Montecristi a haitiano acusado de asesinar a un agricultor en Puerto Plata

Fue capturado por miembros de la comunidad del municipio Villa Vásquez, en la provincia Montecristi, un extranjero haitiano acusado de matar a un hacendado en Estero Hondo, municipio Villa Isabela, en Puerto Plata.

Se trata de Nito Jaques, acusado de matar al agricultor Bienvenido Acosta, de 89 años. La detención se produjo tras una intensa búsqueda iniciada luego del asesinato del hombre, motivada en parte por una recompensa ofrecida por el alcalde de Estero Hondo.

El presunto homicida fue interceptado por civiles, quienes posteriormente lo entregaron a agentes de la Policía Nacional.

Según versiones, tras cometer el crimen, Jaques se refugió en el distrito municipal de Villa Elisa y luego se desplazó al municipio de Villa Vásquez, desde donde aparentemente intentaba regresar de manera clandestina a Haití.

El cuerpo de Bienvenido Acosta fue hallado el pasado domingo 4 de mayo dentro de su residencia, en Estero Hondo.

El cuerpo presentaba una herida profunda en el cuello producida por arma blanca, así como golpes visibles en ambas muñecas. Mientras que, los vecinos del sector indicaron que Acosta y el acusado habían sostenido una discusión días antes, por motivos aún no esclarecido.

Josefina Acosta, hija del fallecido, narró entre lágrimas que la última vez que vio con vida a su padre fue la noche del sábado, cuando compartieron la cena junto a su esposo en la misma casa.

"Nos despedimos como a las 9:30 de la noche. Decidimos dormir en el frente de la casa para que mi esposo pudiera bañarse con agua tibia. Él cerró su puerta y se quedó solo", relató.

Según la versión de la hija, el asesino habría entrado por una ventana sin protección que da directamente a la cabecera de la cama donde dormía su padre. "Nosotros creemos que entró por ahí y salió por la misma ventana, porque cuando fuimos a verlo en la mañana, la puerta seguía cerrada", explicó.

Su hija cuenta que, al no recibir respuesta tras varios llamados, decidió mirar por la ventana y fue entonces cuando notó sangre en el piso y el cuerpo de su padre envuelto en la sábana.

"Pensé que se había caído, pero cuando vi tanta sangre entendí que estaba muerto. Mi sobrino entró y me dijo que parecía un suicidio, pero yo no lo creí. Tenía muchos cortes, incluso en un brazo. Eso no lo hace uno solo", denunció.

Tras la captura, el alcalde de Estero Hondo, Ruddy Leandro Gómez, anunció que entregará una recompensa de 50 mil pesos a los comunitarios que colaboraron en la localización del extranjero, en cumplimiento de una promesa hecha para facilitar su detención.

Tras el asesinato de Acosta, la Dirección General de Migración (DGM) intensificó sus operativos y detuvo a 191 haitianos en condición migratoria irregular en Estero Hondo, Puerto Plata.

Hasta el 5 de mayo la DGM había detenido 115 hombres, 44 mujeres y 29 menores. Tres de ellos son sospechosos de estar vinculados al crimen.