La fiscal del DN sobre tragedia del Jet Set: estamos investigando, pero no lo pregonamos

Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, asegura que trabajan en la investigación de la tragedia en la discoteca Jet Set, pero que como parte del Ministerio Público no está "para hablar sino para actuar".

Sostuvo que por el tipo de caso que es, en el que están envueltas más de 400 víctimas, no difunden los pasos de la pesquisa porque la ley se lo impide.

"Ahorita me hacían una pregunta a propósito de por qué nosotros no hablábamos del caso, le respondí a eso y también que el Ministerio Público no está para hablar sino para actuar", indicó Ramos.

Al ser entrevistada en la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), respondió que están entrevistando a "todas las víctimas" de la tragedia y en el proceso de certificados médicos y autopsias de las 233 muertes que se produjeron en el desplome del techo del establecimiento.

La fiscal garantizó que en cualquier momento darán respuestas sobre las investigaciones y a las inquietudes de la ciudadanía.

Querellas y denuncias

Hasta la fecha se han depositado casi cuarenta querellas y denuncias penales por parte de parientes de los muertos y también por los mismos lesionados que buscan que se sancione penalmente a los propietarios de la discoteca y a sus gerentes, a quienes reclaman a la vez reparación por daños y perjuicios.

Los parientes de las víctimas también se han querellado contra el Estado y el Ayuntamiento del Distrito Nacional por negligencia en la supervisión del que era un popular negocio de diversión.

El colapso del Jet Set se produjo la madrugada del 8 de abril y dejó un saldo de 233 muertos y más de cien heridos, de cuyos lesionados todavía hay ingresados en centros de salud.