TC anula resolución del CNSS que limitaba por edad y plazo el acceso a pensión por discapacidad

El Tribunal Constitucional (TC) anuló una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) que establecía una edad tope para recibir la pensión por discapacidad y sobrevivencia y un tiempo para hacer dicha solicitud, al argumentar que la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, "no establece plazo que limite el ejercicio" de acceder a ese derecho.

La Resolución No. 569-03, de abril del 2023, fue la declarada inconstitucional por el TC, en la cual, según esa alta corte, el CNSS se arrogó una facultad que no le corresponde, "de crear, mediante reglamento, limitaciones o disposiciones no previstas en la Ley 87-01".

En la motivación de su sentencia, TC/0305/25, el TC explica que la Resolución No. 569-03 suprimía otras resoluciones que igualmente establecían tiempo para acceder al derecho de la pensión por discapacidad, ampliando "dicho plazo" y manteniendo "la infracción constitucional".

La alta corte decidió un recurso inconstitucional interpuesto por Namphi A. Rodríguez, el fallecido Domingo Porfirio Rojas Nina, Ángel Julián Serulle y las entidades Fundación Prensa y Derecho, Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales y el Consejo Dominicano de Derechos Humanos (CODEH).

La acción se sometió en contra de la Resolución núm. 186-01, que aprueba el Contrato de Póliza sobre la Discapacidad y Sobrevivencia para los Afiliados al Sistema Provisional, emitida por el CNSS en julio del 2008, pero que el TC aclara en la sentencia que esta "desapareció en la Resolución núm. 569-03", dictada por el mismo organismo en abril 2023, que a su vez suprimió la número 369, del 2015, y la 186-10.

"El CNSS, en las referidas resoluciones por este aprobadas, no solo ha excedido los poderes que le otorga la Ley núm. 87-01, sino que, además, se ha abrogado atribuciones exclusivas del Congreso Nacional. Ello es así debido a que el CNSS ha modificado, mediante una resolución, una ley orgánica, al pretender regular el derecho fundamental a la seguridad social, desconociendo su contenido esencial", concluyó el TC.

La edad límite de 60 años

Las organizaciones interpusieron la acción de inconstitucionalidad de la Resolución 186-01 también porque fijaba «un límite de edad de sesenta años en la cobertura por discapacidad y sobrevivencia». Al respecto el alto tribunal recordó que su Sentencia TC/0405/19, de octubre del 2019, ya había declarado no conforme con la Constitución esa disposición del CNSS.

En esa sentencia determinó que "resulta obvio que, al igual que la Resolución núm. 186-01, también fueron declaradas inconstitucionales las Resoluciones núm. 369-02 y 268-06, ya que todas ellas –como se ha visto– aprobaban un contrato que contravenía el contenido del artículo 51 de la Ley núm. 87-01 (sobre pensión de sobrevivientes)".

Al invalidar la Resolución núm. 569-03, el TC sostiene que esta avaló el contrato de póliza de discapacidad y sobrevivencia que: (i) en el caso de la pensión por sobrevivencia, limita a cincuenta y cinco( 55) años y un (1) día la edad del sobreviviente (al momento del fallecimiento del afiliado) para recibir el beneficio de la pensión vitalicia por sobrevivencia, pese a que el artículo 51 de la Ley núm. 87-01 no establece tope; y (ii) en el caso de la pensión por discapacidad total o parcial fija en sesenta y cinco (65) años la edad tope para el beneficio de esta pensión".

Aplaude sentencia

El abogado constitucionalista y escritor Namphi Rodríguez valoró como un paso trascendental para la protección de los derechos fundamentales la sentencia TC/0305/25, decidida en marzo de este año.

Rodríguez destacó que la decisión sienta un precedente en materia de seguridad social, al ratificar que el derecho a una pensión digna es fundamental y no puede estar sujeto a restricciones administrativas.

