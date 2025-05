Jesús Núñez, conocido como "el Cañero" y la voz cantante de decenas de ancianos que de vez en cuando acuden al Palacio Nacional en demanda de una pensión, aseguró hoy que ya no tiene problemas con la justicia, luego de haber sido detenido en varias ocasiones.

Fueron "25 años de lucha", afirmó el hombre, que tiene varios años encabezando los reclamos de cientos de personas que pasaron su vida trabajando la caña y que aspiran que les sea retribuida en parte sus décadas de labor de "sol a sol".

¿Cuándo comenzó su persecución?

"El Cañero" explicó que su calvario empezó cuando compró un carro, el que le fue incautado por una deuda de 38 mil pesos.

Agregó que para poder pagar, sugirió que le devolvieran el vehículo del año 1994, lo que no se hizo.

"Además, por ese caso, el fiscal Lino Vásquez me metió preso 11 días, después me allanó la casa y después me metió preso dos días más", relata al quedar libre este jueves, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva" Jesús Núñez, el Cañero Coordinador y vocero de la Unión de los Trabajadores Cañeros (UTC) “

El fiscal que le incautó el carro, según indicó, fue el mismo que lo detuvo en varias ocasiones.

Retenido al intentar viajar para chequeos médicos

En 2022, Núñez fue detenido cuando iba se disponía a salir del país. Dijo que su detención en ese momento se debió a una orden por rebeldía, cuyo caso prescribió.

Sin embargo, afirmó que la rebeldía se anuló en el 2015, pero que por "un problema de esas cosas que se dan en la Fiscalía" se reactivó y no se le notificaba, por lo que nunca asistía a audiencias debido a que no se enteraba.

Por su proceso en los tribunales, el también coordinador y vocero de la Unión de los Trabajadores Cañeros (UTC), ha sido retenido en varias oportunidades en el aeropuerto en su intento de viajar a Cuba, país donde se chequea por un problema de salud.

Anuncia protesta a partir del martes

Jesús Núñez anunció que nuevamente retomará las protestas, a partir del martes 3 de junio, frente al Palacio Nacional por las pensiones y una seguridad social digna para los trabajadores cañeros.