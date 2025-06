Informe oficial sobre causas del desplome de techo del Jet Set fue entregado hoy a la Procuraduría

El informe sobre las causas del desplome del techo de la discoteca Jet Set fue entregado la tarde de este jueves a la Procuraduría General de la República, confirmaron fuentes oficiales.

La ingeniería forense la realizó la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), para lo cual se valió de tres peritos, dos dominicanos y uno estadounidense.

Leonardo Reyes Madera, director de la Onesvie y de la comisión designada por el gobierno para hacer el estudio, dijo que el documento fue entregado a la oficina de Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público.

Reyes Madera no ofreció mayores detalles del contenido del informe. Dijo que corresponde a la Procuraduría General de la República ejecutar esa parte.

El ingeniero también dijo desconocer cuándo el Ministerio Público dará a conocer los resultados de la investigación realizada a los escombros del Jet Set. Alegó que su trabajo era hacer el levantamiento y que ya lo concluyó.

"No tengo más palabras que decir. No me corresponde a mí hablar del tema", dijo cuando fue consultado por Diario Libre.

Tiene más de 50 páginas Diario Libre supo, de manera extraoficial, que el documento tiene más de 50 páginas.

Investigación a cargo de la PGR

La Procuraduría General de la República es que está a cargo de las investigaciones en torno a la tragedia. El 14 de abril, días después del colapso, puso en marcha su investigación. De hecho, el 7 de mayo pasado se incautó de la discoteca Jet Set. Ese día acudió al establecimiento y le colocó un letrero con la palabra "incautado" en letras mayúsculas.

La tragedia

El desplome del techo del Jet Set ocurrió la madrugada del martes 8 de abril de este 2025 mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta. El artista y otras 235 personas murieron durante el hecho, mientras más de 200 resultaron lesionadas. Algunas de las víctimas fallecieron días después en los centros de salud a los que fueron trasladados, pero la mayoría de los decesos ocurrió en el centro de diversión.