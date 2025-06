El abogado de Antonio y Maribel Espaillat reconoció que a sus clientes se les acusa de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 muertos y 180 heridos, y dijo que ambos están dispuestos a colaborar con las autoridades.

"La hermana del señor Espaillat, que hoy está detenida, estaba en lugar de los hechos. O sea, que maldad no hubo. No hubo mala fe, no hubo mala intención", dijo Miguel Valerio.

"Esto fue algo que nadie quería que pasara", indicó Valerio a la salida de la Procuraduría, donde fueron arrestados e interrogados por más de nueve horas por el director de Persecución, Wilson Camacho.

El abogado reconoció que la calificación de homicidio involuntario, tiene un máximo de dos años de prisión.

Expuso, además, que Espaillat tampoco representa peligro de fuga. Ellos entendieron la situación y "han intentado por todas las vías de solucionar el tema", dijo.

Sobre el testigo que denunció supuestas amenazas por parte de la familia, Valerio indicó: "Él dio su versión, nosotros tenemos nuestra versión sobre lo que él dijo, pero yo creo que la investigación es secreta. Lo importante es, que hoy el caso, para que toda la gente, que con maldad, decía que había algún privilegio, no, simplemente el Ministerio Público hizo una investigación".

Agregó que la versión de la defensa sobre lo que dijo el testigose dará cuando llegue el momento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/13/whatsapp-image-2025-06-12-at-100958-pm-6df55b13.jpeg Antonio Espaillat a la llegada a la cárcel de Ciudad Nueva. (FUENTE EXTERNA)

En cuanto a las víctimas, el abogado expresó que los Espaillat han querido resarcir a los afectados y que muchas de las familias afectadas se han acercado a ellos en acto de solidaridad.

El arresto de Antonio Espaillat y su hermana sucede a un poco más de dos meses de la tragedia, que la madrugada del martes 8 de abril, enlutó a la República Dominicana, con 236 víctimas, entre las cuales se encontraban el merenguero Rubby Pérez, quien amenizaba la fiesta.

El Ministerio Público dijo hoy en una nota de prensa que los representantes del Jet Set mostraron "una inmensa irresponsabilidad y negligencia" al no reparar el centro de diversión.

Agregó que los investigados serán presentados ante el juez de atención permanente del Distrito Nacional para que se le conozcan medidas de coerción.

La solicitud debe ser realizada antes de vencer las 48 horas del apresamiento.