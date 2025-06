El empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, se encuentra "tranquilo, consciente y preparado" para enfrentar la audiencia de solicitud de medida de coerción, tras el colapso del techo del establecimiento que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos.

Así lo afirmó su abogado, Miguel Valerio, quien aseguró que el proceso debe tratarse con altura, respeto y enfoque jurídico.

Valerio describió a su cliente como un hombre trabajador, disciplinado y vinculado por años al mundo de los medios de comunicación.

"Antonio es una persona muy tranquila, muy centrada. Como ustedes, ha trabajado toda su vida en los medios. Esas son de las paradojas de la vida. Hoy enfrenta esta situación, pero está sereno, sabe que lo ocurrido lo golpeó profundamente, como a todos, y está dispuesto a asumir el proceso con responsabilidad", expresó.

Niega intimidación y señala "manejo exagerado"

Sobre supuestos actos de intimidación denunciados por algunas partes del proceso, el abogado los calificó de confusos y sin fundamento.

"Nos llama la atención que se hable de intimidación cuando no le ha pasado nada a nadie. Lo poco que se ha visto es por redes sociales, y proviene de una persona cercana a la señora Ivette Espaillat, no a Antonio", explicó.

Afirmó que no hay razones para alarmar a la opinión pública: "Todos los empleados de Jet Set conocen a Espaillat, conocen su conducta. No tiene sentido insinuar que hay una trama de presión o miedo. Lo que hay aquí es una imprudencia que se está investigando".

No hay peligro de fuga

El abogado recordó que desde el primer momento Espaillat ha colaborado con las autoridades.

"Él no ha evadido el proceso. Se presentó voluntariamente en la Procuraduría. No se esconde, no huye, y está aquí para enfrentar su situación legal. Por eso pedimos una medida proporcional a la acusación que enfrenta, que es por imprudencia. Este es un caso para una fianza, no para prisión preventiva", afirmó.

Valerio indicó que ya han sido preparados los presupuestos necesarios para solicitar una medida menos gravosa, y llamó a que el proceso se desarrolle con respeto.

"Sabemos que hay más de 60 abogados participando, pero pedimos que la audiencia sea técnica, no un espectáculo. Sobre todo, que se respete profundamente a las víctimas. Esa es una línea que no se puede cruzar", sostuvo.

Confianza en el Ministerio Público y el tribunal

El defensor valoró la actuación del Ministerio Público y destacó la coherencia de los fiscales que llevan el caso.

"La magistrada Ingrid Argo y el fiscal Manuel García han sido coherentes con el tipo penal que se está tratando. Ellos saben que se trata de un hecho de imprudencia y no de un crimen doloso. Eso le da una fisonomía jurídica clara al proceso", declaró.

Finalmente, resaltó que la familia Espaillat está dispuesta a colaborar con las víctimas y que la familia Peña, afectada por el colapso, ya ha mostrado apertura para la asistencia.

"Hoy corresponde discutir la medida de coerción, y estamos preparados para eso. Confiamos en que el tribunal actuará con criterio, y acataremos cualquier decisión que se tome", concluyó.

El abogado ofreció sus declaraciones la mañana de este sábado al acudir al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se espera que el Ministerio Público deposite formalmente la solicitud de medida de coerción contra Antonio Espaillat y su hermana, Maribel Espaillat, propietario y administradora, respectivamente, del establecimiento siniestrado.

Actualmente, Antonio Espaillat permanece detenido en la cárcel del cuarto piso del Palacio de Justicia, a la espera de que el tribunal fije la audiencia para conocer su situación legal.

El propietario del Jet Set y su hermana son investigados por homicidio involuntario por la negligencia que exhibieron en el cuidado del techo de la discoteca que, finalmente, colapsó, provocando 236 muertos y más de 180 heridos.