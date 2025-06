Empresario Arnulfo Gutiérrez acusa a Ángel Martínez de exigirle dinero

El comunicador Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez enfrenta cargos por presunto chantaje y extorsión, luego de que, según el Ministerio Público, solicitara dinero al empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte a cambio de retirar un video con contenido difamatorio publicado en su canal de YouTube.

De acuerdo con el expediente judicial, Martínez publicó en abril de 2024 un audiovisual titulado Arnulfo Gutiérrez y sus hijos, investigación activa desde EE. UU. Santiago, mafia política, en el que emitió acusaciones calumniosas contra el empresario y su familia, afirmando sin pruebas que estaban implicados en actos criminales y corrupción.

Pidió dinero

"Él pidió dinero para poder quitarlo, pero yo le dije que no me prestaría a eso, que no iba a darle nada, que de mí no iba a salir ningún dólar para él", indicó Gutiérrez Almonte, presidente de la Asociación Ecuestre Nacional, en su testimonio ante la fiscalía.

Según las autoridades, las afirmaciones del comunicador fueron realizadas "sin ningún sustento" y afectaron la moral y reputación del empresario y su familia.

El expediente resalta que el contenido del video, además de las declaraciones realizadas por Martínez, "lesionan la dignidad de la víctima, generan desasosiego y han alterado su vida familiar y profesional".

Como parte de la investigación, el órgano acusador practicó una evaluación psicológica a Gutiérrez Almonte, la cual reveló que este presenta síntomas de estrés postraumático, ansiedad, rechazo y temor por la seguridad de sus seres queridos.

Los hechos se remontan al conflicto por la supuesta ocupación ilegal de un terreno perteneciente a la Asociación Ecuestre Nacional en el sector Barranquita, de Santiago, por parte de Vhanessa Vittoria. Tras conocer de esta disputa, Martínez contactó a Gutiérrez para solicitarle información sobre el caso, la cual utilizó posteriormente para elaborar y publicar el polémico video, introduciendo falsedades, según el expediente.

No se presentó

Pese a ser citado formalmente por el Ministerio Público para comparecer el 3 de junio de 2025, Ángel Martínez no se presentó ante las autoridades, mostrando, de acuerdo con el documento, una conducta evasiva y reiterada de desprecio por la justicia.

El Ministerio Público califica los hechos como violaciones a los artículos 16, 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como a los artículos 307 y 400 del Código Penal Dominicano, que tipifican la amenaza, el chantaje, la difamación y la injuria pública a través de medios electrónicos.

Gutiérrez Almonte, quien en el pasado ocupó el cargo de secretario general de la Confederación Mundial de Caballo de Paso y tenía aspiraciones políticas, expresó que el daño a su imagen ha sido irreversible.

"Tuve que dejarlo todo por el daño que esto le hizo a mi reputación. Mi familia ha sufrido muchísimo", estableció en el dispositivo.

Este nuevo capítulo judicial se suma a la serie de controversias que ha protagonizado Ángel Martínez, cuyo estilo sensacionalista y confrontativo le ha generado múltiples acusaciones por difamación y violación a la ley.