Tribunal emitirá este viernes el fallo del nuevo juicio por muerte de David de los Santos

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Méndez Batista, se reservaron para este viernes el fallo del nuevo juicio contra los imputados por la muerte del joven David de los Santos, ocurrida en abril de 2022, luego de recibir múltiples golpes mientras estaba detenido en un destacamento de la Policía Nacional.

En la audiencia de este jueves, correspondiente al juicio de fondo, el tribunal decidió que el fallo será emitido este viernes a las 9:00 de la mañana.

El abogado Máximo Peña, querellante y adherido al Ministerio Público, indicó que están solicitando 30 años de prisión para todos los imputados.

En el caso de los policías involucrados, explicó que, si el tribunal considera que esa pena no es la adecuada, se les podría imponer una condena de 15 años.

Una madre que espera justicia

Damiana Correa, madre de David de los Santos, expresó su dolor por la muerte de su hijo y clamó por "una justicia justa", y dijo que espera que todos los responsables en la muerte de su vástago tengan una pena máxima de 30 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/26/whatsapp-image-2025-06-26-at-190930-010a067a.jpeg Damiana Correa, madre de David de los Santos, habla con los medios de comunicación.

"Quiero que a la muerte de mi hijo se le haga justicia como debe ser... Y hasta que no se haga, no descansaremos. Mi hijo no era un delincuente, sino un hijo bueno que le aportaba a la sociedad, y ellos le quitaron la vida haciendo creer que era un delincuente, y ni por los tobillos le daban a David ninguno de ellos", manifestó Correa al salir de la sala de audiencia.

Primer juicio y condenas

En junio de 2023, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a tres civiles, Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, a 30 años de prisión por los delitos de tortura y barbarie. Estos compartían celda con De los Santos la noche de los hechos en el destacamento de Naco, en el Distrito Nacional.

En ese mismo fallo, el segundo teniente Germán García de la Cruz y el cabo Alfonso Decena Hernández fueron sentenciados a 15 años de prisión por permitir la agresión sin intervenir.

Anulación de la sentencia y nuevo juicio

En octubre de 2024, la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la sentencia original, alegando violaciones al debido proceso. Esto dio paso a un nuevo juicio, iniciado en febrero de 2025, ahora bajo la jurisdicción del Cuarto Tribunal Colegiado.