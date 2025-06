Tribunal: Vanessa "ejercía presión y chantaje" a Wander Franco para que pagara por estar con su hija

La constante exigencia por dinero que hacía Martha Vanessa Chevalier a Wander Franco quedó demostrada por las pruebas presentadas por el Ministerio Público, entre ellas los mensajes de texto que sostenía la mujer con el hermano del pelotero de Grandes Ligas, los cuales fueron leídos por la presidenta del tribunal para justificar la condena de 10 años a la acusada.

La madre de la adolescente de 15 años "ejercía presión y chantaje", a Franco para que pagara por tener un noviazgo con la menor, relación que está prohibida por la ley 136-03, dijo el tribunal colegiado de Puerto Plata.

Jakayra Veras, presidenta del colegiado, narró una conversación que sostuvo la mujer con Axel, hermano del Wander, en la que exigía que se le mandara 40 mil pesos para pagar el colegio de su hija, y el pariente del pelotero le respondió que "no hace mucho" se le había hecho entrega de un millón de pesos.

A la respuesta de Axel, de que ya se le hizo entrega de un millón de pesos, Martha Vanessa Chevalier, reaccionó diciéndole que "ese no es el tema ahora y le sigue reiterando: tengo que pagar el colegio (se lo escribió seis veces) y Axel le pregunta ¿y cuál es el tema? Ella le da un replay del mismo pago del colegio".

Luego de narrar esa conversación entre Axel y la madre de la adolescente, porque "al parecer (Vanessa) no tenía comunicaciones directas o al menos en ese momento" con el pelotero, la jueza dijo que ese tribunal se hacía la pregunta: ¿En qué momento se convirtió Wander Franco en el padre de la adolescente, que había que requerirle que cubriera los gastos y el pago del colegio con exigencia de esa menor de edad?

Por eso –continúa narrando la jueza– es que le decía Axel y se lo dijo expresamente: "Págalo de ahí corazón, porque me dijeron que te depositaron el millón y pico".

La respuesta siguiente de Martha Vanessa Chevalier fue: "Pues dile a él (a Franco) que como no puede asumir los gastos de fulana (ley prohíbe identificar menores) que me la deje tranquila", añadió la jueza.

Dijo que esa conversación fue el 6 de febrero del 2023, a las 2:45 de la tarde, con 7 segundos.

"Es más que clara la acción que estaba haciendo la madre con su hija: yo permito que tú estés con mi hija si tú me das dinero. Y no solo si tú me atiendes las necesidades, como si fuera un padre, me la pones en un colegio caro, me la pones en clases particulares...", comentó Jakayra Veras, presidenta del Tribunal Colegiado de Puerto Plata.

Condena para ambos acusados

Los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez hallaron culpable de explotación sexual y lavado de activos a Chevalier y la condenaron a 10 años de prisión y al pago de una multa a favor del Estado de 30 salarios mínimos.

Los magistrados también condenaron a Wander Franco a dos años de prisión suspendida por abuso psicológico y sexual de la menor, la cual puede ser modificada si el viola la condición y se acerca nuevamente a menores de edad para fines sexuales.

"Tenía (Franco), ciertamente una relación de noviazgo con esa menor, no permitida por la ley, pero ciertamente tenía una relación", concluyó el tribunal al retenerle el delito de abuso.

En ese sentido, Veras argumentó que "no puede existir la asociación con Vanessa en relación a la explotación sexual" porque la madre de la adolescente era "quien tenía el interés de beneficiarse, que utilizaba a su hija como objeto sexual".

Franco, de 24 años de edad, fue firmado en el 2017 por los Tampa Bay Rays, equipo que lo colocó en el 2023 en licencia administrativa por la MLB y posteriormente en la lista restringida.

Al campocorto de béisbol los jueces le impusieron también una multa de 10 salarios mínimos del sector público.

Decomiso a Vanessa

Además de los 10 años de prisión en la cárcel Rafey Mujeres, Martha Vanessa Chevalier deberá pagar 30 salarios mínimos a favor del Estado.

Se ordenó que se le decomisara un solar ubicado en Villa Montellano, en Puerto Plata, con una extensión de 600 metros cuadrados; un carro marca Suzuki Swift, blanco del 2023 ocupado a la acusada, y la suma de dos millones cien mil pesos dominicanos depositados en el Banco Agrícola, puestos a nombre de Verónica Rafael Núñez Santos.

Asimismo, se le decomisarán 68 mil 500 dólares ocupados en su poder, 800 mil pesos, equipos y dispositivos electrónicos.

El tribunal solo ordenó devolver una mochila rosada con siete cuadernos, una libreta color agua y un estuche con más útiles escolares.

La lectura íntegra de la sentencia se hará el jueves 17 de julio a las 9:00 de la mañana.