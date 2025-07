Fiscal del Colegio de Abogados dice no conoce proceso disciplinario

El Fiscal Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Cesáreo González, aclaró de manera oficial que no ha recibido, tramitado ni autorizado investigación o proceso disciplinario alguno contra dichos profesionales del Derecho.

La certificación fue emitida el 18 de julio de 2025, en respuesta a una solicitud formal presentada el 16 de julio de 2025 por los abogados Mariel León Lebrón, Joel del Rosario Alburquerque y Lilia Fernández León, quienes pidieron al fiscal nacional del CARD que aclarara si existía o no un proceso disciplinario en su contra.

"Como Fiscal Nacional, no he recibido denuncia, querella ni expediente disciplinario alguno en contra de los abogados Mariel León Lebrón, Joel del Rosario Alburquerque y la doctora Lilia Fernández León. No ha sido iniciada, ordenada ni autorizada por esta Fiscalía Nacional investigación o proceso disciplinario alguno en su contra," afirma el fiscal González.

No obstante, en la página web del Colegio de Abogados de la República Dominicana, existe una audiencia fijada para conocer el proceso disciplinario contra los citados abogados, bajo el expediente FDN-2025-0127.

Aparecen como querellados los abogados León, Del Rosario y Fernández.

Como querellante aparecen la Junta Directiva del Colegio de Abogados de la República Dominicana y la inmobiliaria Don Juan SRL.

Denuncia atropello

Una Abogada que enfrenta proceso disciplinario en el Colegio de Abogados (CARD) por litigación temeraria, presentó documentos a Diario Libre de una querella que interpuso ante el Ministerio Público contra uno de los jueces del tribunal del gremio y quien es el abogado contrario en el caso por el que fue condenada por litigar de "mala fe" en la justicia ordinaria.

Julissa Patricia Montero lleva cinco años en litis con la Farmacia Medicar GBC, por la violación a un contrato de alquiler de un inmueble, y cuyo abogado Misael Valenzuela, según la profesional, atentó incluso contra su vida en el 2023.

Montero afirma que, aunque es profesional del derecho y accionista de Indetenible S.R.L , empresa que tiene procesos judiciales contra Medicar, la Corte de la Cámara Civil y Comercial la condenó como accionista y no como abogada por litigación temeraria.

En una visita que realizó a este medio explicó que el proceso disciplinario en el CARD que se le inició ya está en estado de fallo pese a que no se ha celebrado audiencia: "Pero qué yo hago aquí (en el Tribunal Disciplinario), ¿dónde está la imparcialidad", se quejó Montero.

La togada sostuvo que la "quieren llevar rápido" sin celebrarse vistas y sin la Fiscalía del CARD haberla acusado.

"Misael Venezuela, juez del tribunal honorario, Misael Valenzuela; secretario del Tribunal Disciplinario, Misael Venezuela, el mismo que me estralló los documentos, el mismo que me hizo el atentado", se lamentó.

Afirma que el hecho ocurrió el 23 de marzo de 2023 en la calle Mario García Alvarado, en el sector El Millón, cuando se encontraba en compañía de otra abogada y Valenzuela bloqueó el tránsito y la amenazó.