Abogado busca que atacante de Naco sea ingresado en centro psiquiátrico: "No puede ir a prisión"

Jean Andrés Pumarol Fernández no está en condiciones de enfrentar un proceso judicial en estos momentos debido a su delicado estado de salud mental, así lo aseguró este sábado a Diario Libre su abogado, Richard Martínez.

"Yo lo vi hoy en la mañana delicado. Ayer lograron como estabilizarlo, pero al estar sin la medicina, parece que de anoche para hoy se deterioró y prácticamente no podía valerse por sí mismo", dijo.

A raíz de esta situación, el jurista dijo que pedirá este domingo, durante la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, que su representado sea trasladado a un centro privado de salud mental, con custodia policial y bajo vigilancia estricta.

"La familia está dispuesta a cubrir todos los gastos. Lo importante ahora es protegerlo a él y a los demás. No está en condiciones de ir a prisión, pero tampoco puede regresar a su casa, donde podría estar en riesgo", añadió Martínez, asegurando que su defendido nunca había tenido una crisis como la sufrida hace unos días.

Puramol, de 30 años, es acusado de un ataque masivo con arma blanca ocurrido el miércoles 23 de julio en un edificio residencial del sector Naco, en el que murió una mujer de 70 años y varias personas resultaron heridas.

Diagnóstico del imputado

El abogado Martínez explicó que su defendido padece esquizofrenia de tipo paranoide, diagnóstico que, según afirmó, arrastra desde hace varios años.

A pesar de que recibía tratamiento médico, el abogado señaló que una reciente interrupción en la medicación habría desencadenado una crisis psicótica severa.

El caso ha conmocionado al país por la magnitud del ataque. La víctima fatal fue identificada como Ivonne Handal Abugabil, quien residía en el mismo edificio. Según la Policía Nacional, Pumarol descendió desde su apartamento en el quinto piso y comenzó a atacar con un cuchillo a quienes encontraba a su paso.

"Esto no fue un acto voluntario, sino consecuencia de una crisis psiquiátrica grave" Richard Martínez Abogado de e Jean Andrés Pumarol Fernández “

Sin embargo, su abogado reitera que Jean Andrés desconoce los detalles del suceso. "Ayer se le adelantó algo, pero él no recordaba nada, y hoy (sábado), cuando fui a hablar con él, estaba en un estado que prácticamente se me dormía solo. Digamos que él sabe que pasó algo, pero no sabe ni siquiera la magnitud", agregó.

Los demás heridos aún permanecen hospitalizados y en estado de gravedad. "Eso es lo que tengo entendido, pero no tengo mayor información al respecto", informó Richard Martínez.

El abogado fue enfático al señalar que su defensa no busca impunidad, sino una respuesta legal y humana acorde al estado de salud mental del acusado. "Esta defensa es empática con las víctimas. Nos solidarizamos con la familia de la señora fallecida y con quienes resultaron heridos. Es una tragedia para todos, sin excepción", manifestó.

Respecto a cómo ha actuado la justicia en casos similares, Martínez dijo que no existe un criterio único.

"A veces los envían a prisión, otras veces a centros especializados. Todo queda a discreción del juez. Por eso mañana vamos a presentar el historial médico completo, con pruebas de tratamiento, para que se entienda que esto no fue un acto voluntario, sino consecuencia de una crisis psiquiátrica grave", concluyó.

Jean Andrés Pumarol, quien en abril de este año creó un canal de YouTube que operaba bajo el seudónimo GoldfisHash y compartía contenidos relacionados con ciberseguridad, fue trasladado anoche a la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecerá hasta mañana, domingo, día en que se conocerán las medidas cautelares en su contra.

Desde el día del suceso se encontraba ingresado en un centro psiquiátrico.

Sobre el hecho

El incidente ocurrió el pasado martes 23 de julio, alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando el joven descendió desde su apartamento en el quinto piso del edificio, bajó al tercero y comenzó a agredir con un cuchillo a las personas que encontraba en los distintos niveles del inmueble, conforme a declaraciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Según la solicitud, los hechos ocurrieron, cuando Pumarol Fernández irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV , en el Distrito Nacional, agrediendo de manera violenta a residentes del lugar.

, en el Distrito Nacional, a residentes del lugar. El ataque dejó como saldo una mujer fallecida y cinco personas heridas.

Caso Ana Josefa

En 2024, la médico militar Ana Josefa García Cuello fue acusada de decapitar a su hija de seis años, un caso que algunos han comparado con el del joven, puesto que ambos padecen enfermedades mentales.

La mujer lleva más de 11 meses privada de libertad bajo medida de coerción, lo que su abogado critica por considerar que debe ser enviada a un centro psiquiátrico y no estar en prisión.

