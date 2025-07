Al asumir su defensa este miércoles, en el último día del juicio de fondo, Alexis Medina Sánchez afirmó que el Ministerio Público se ensañó con él, ya que no solo buscaba enviarlo a prisión, sino también someterlo a humillaciones dentro del penal de Najayo, donde, según dijo, lo "pusieron a trapear" y se le servía "sopa con un puñado de cabello".

El acusado de corrupción administrativa contra el Estado sostuvo que, debido a las condiciones en las que estuvo recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres —donde cumplió 18 meses de prisión preventiva—, perdió 70 libras de peso.

"Me pusieron a trapear todo eso (un pasillo de la cárcel) dos veces por semana, incluyendo todas las oficinas administrativas (...). Un día, a las 7:00 de la mañana, me levantaron y me dijeron que mi función era dejar todo eso limpio hasta el frente", indicó el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina.

Agregó que "lo grande del caso es que para la sociedad eso era un privilegio", en referencia a estar en un centro penitenciario como Najayo.

Fallo será el 13 de agosto

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirán la sentencia del juicio de fondo el próximo 13 de agosto, a las 11:00 de la mañana.

El proceso involucra a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a otros 19 acusados de estafar al Estado por más de cinco mil millones de pesos.

El juicio concluyó este miércoles con la defensa material de Alexis Medina, considerado el principal imputado, quien calificó como "una novela" el expediente presentado por el Ministerio Público en su contra, el de su hermana y los demás encartados.

Aseguró que es empresario desde antes de que su hermano llegara al poder en 2012.

Medina Sánchez también comparó su situación con la de los acusados de corrupción en el actual gobierno, quienes —según afirmó— enfrentan sus procesos judiciales viajando al extranjero, mientras que él y otros exfuncionarios del pasado gobierno han cumplido la medida más severa: la prisión preventiva.

Antes de que las juezas fijaran la fecha de la sentencia, que deberá ser absolutoria o condenatoria, los 21 imputados por el Ministerio Público manifestaron su deseo de que se haga justicia tras casi cinco años de proceso.

Solicitaron a Dios que ilumine con sabiduría a las magistradas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, para que actúen con discernimiento.

"Ya nosotros fuimos condenados"

Alexis Medina Sánchez afirmó que tanto él como su hermana Magalys ya han sido condenados en lo moral, económico y judicial, refiriéndose a los tres años que pasó privado de libertad, la mitad de ese tiempo bajo arresto domiciliario.

Calificó esa etapa como una condena anticipada.

En diciembre de 2023, al hermano menor del expresidente se le otorgó la libertad, aunque con impedimento de salida del país y una garantía económica de 60 millones de pesos.

Las condenas solicitadas

El Ministerio Público solicita 20 años de prisión para Alexis Medina y 10 para Carmen Magalys Medina. Además, exige que se le imponga a Alexis el pago de 400 salarios mínimos.

Según el órgano acusador, Juan Alexis Medina Sánchez dirigió un entramado ilícito basado en contratos fraudulentos con más de 20 instituciones públicas, valiéndose del tráfico de influencias por su vínculo familiar con el entonces presidente Danilo Medina.

Los otros 19 acusados

El expediente de corrupción también incluye a José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda, para quienes se solicita una condena de 15 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

Asimismo, el Ministerio Público pide 10 años de cárcel para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa; Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea), Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y José Miguel Genao Torres.

También solicita 10 años de prisión para Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.

En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco (exministro de Salud Pública), Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez y el excontralor Rafael Antonio Germosén Andújar, se pidió una condena de cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

Además, el Ministerio Público solicitó tres años de cárcel para Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

También requirió que todos los acusados sean inhabilitados por 10 años para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos, así como el decomiso de todos los bienes incautados producto de las presuntas actividades ilícitas.

En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se pidió una condena de cinco años de prisión suspendida y una multa equivalente a 500 salarios mínimos.