SCJ rechaza recurso a acusado del caso que involucra a Jean Alain Rodríguez

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible un recurso de casación que interpuso Juan Asael Martínez Pimentel, uno de los acusados que forman parte del expediente de corrupción que encabeza el exprocurador general Jean Alain Rodríguez.

Martínez Pimentel buscaba anular la decisión de la corte de apelación que lo envió a juicio de fondo, al alegar los jueces de esa jurisdicción, como los de la SCJ, que la apertura a juicio no se recurre.

"Dicha decisión no resulta apelable porque el juez de la instrucción solo prepara y organiza el proceso penal, es decir, no emite una decisión definitiva sobre el proceso y por tanto, no tiene decisión final", arguye la SCJ.

Sostiene que contrario ocurre "con un no ha lugar, que sí le pone fin al proceso penal y que por lo tanto puede ser recurrido".

Por la casación que elevó Martínez Pimentel el juicio de fondo al exprocurador y los demás encartados ha tenido que ser aplazado su inicio en los últimos dos meses por la espera de la decisión de la SCJ.

La próxima audiencia del caso al exfuncionario está fijada para el 23 de este mes de agosto, fijó el Segundo Tribunal Colegiado que conoce el caso.

Acusación contra el Ministerio Público

En un principio, Juan Asael Martínez era uno de los que habían arribado a un acuerdo con el Ministerio Público (MP) para admitir su responsabilidad penal, pero en audiencia en vivo acusó al órgano persecutor de presionarlo para que llegara a una negociación. En esa misma vista, uno de los fiscales dijo que la participación de Martínez Pimentel en el entramado "era muy mínima".

Ante tal señalamiento, la procuradora adjunta Mirna Ortiz retiró el acuerdo y Martínez enfrentó su acusación. El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción, lo favoreció con un no ha lugar, decisión que fue recurrida por el MP y la cual fue acogida por la corte.

El encartado enfrentará el juicio de fondo junto a su hermano César Nicolás Rizik Pimentel, quien pasó a esa etapa en el fallo del juez Amauri Martínez el día 28 de junio del pasado año. Según la imputación que se le hace a Juan Asael, habría recibido la suma 300 mil pesos por Nicolás Rizik Pimentel para pagar una tarjeta de crédito.

La fase del juicio de fondo lo enfrentan, además del exprocurador, Juan Asael y César Nicolás Rizik, otros 12 acusados. Los demás involucrados fueron condenados a penas suspendidas en un proceso penal abreviado en el que se vieron obligados a devolver bienes y dinero a la Procuraduría.