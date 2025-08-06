La digitalización alcanza 46 tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria de RD

La plataforma de acceso digital es un servicio diseñado para que los usuarios puedan realizar trámites, solicitudes, depósitos y consultas. ( FUENTE EXTERNA )

Desde el 31 de julio, todos los tribunales de tierra a nivel nacional están habilitados para recibir trámites a través de la plataforma de acceso digital, que son en total 46 salas, informó el Poder Judicial (PJ).

Estas salas se suman a las 76 ya integradas en materia laboral, las 110 en lo Civil, las seis salas del Tribunal Superior Administrativo, así como la Primera y Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

"Este esfuerzo responde a la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, adoptada en su sesión núm. 17/2025, en la cual se autorizó la expansión del Acceso Digital y de las audiencias virtuales en materias Inmobiliaria, Niños, Niñas y Adolescentes, así como en los Juzgados de Paz, de manera progresiva", dijo el Poder Judicial.

La plataforma de acceso digital es un servicio diseñado para que los usuarios puedan realizar trámites, solicitudes, depósitos, consultas y demás funcionalidades que el ordenamiento jurídico permite utilizando la tecnología, conforme a la Ley 339-22.

Los beneficios

El Poder Judicial agregó que brinda los beneficios de acceso rápido, seguridad y transparencia en los procesos.

Su expansión responde al eje estratégico "100% Acceso" y representa una ventaja para los usuarios del sistema judicial, ya que pone a disposición más tribunales capaces de recibir trámites y solicitudes de forma digital, eliminando la necesidad de desplazamientos y facilitando el acceso a la justicia, concluye un comunicado de prensa.

Consulte las 46 salas de la Jurisdicción Inmobiliaria en este enlace.