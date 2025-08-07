Tribunal dicta apertura a juicio contra hombre acusado de tráfico ilegal de migrantes a Las Bahamas

Un mazo de madera (martillo) sobre un escritorio. Hombre acusado de organizar viajes ilegales a las Bahamas, es enviado a juicio. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís dictó auto de apertura a juicio contra de un hombre identificado como Sixto Alfredo Paulino Hernández, acusado de liderar una red criminal dedicada a realizar viajes ilegales hacia Las Bahamas.

El tribunal adoptó esta decisión tras revocar un auto de no ha lugar que había sido emitido a favor del imputado, mediante la resolución número 601-2024-SACO-00041, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Duarte.

La decisión se tomó en función de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales el tribunal consideró suficientes para llevar el caso a juicio.

El Ministerio Público acusa a Paulino Hernández no solo de tráfico ilegal de migrantes, sino también de trata de personas y lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

El acusado fue apresado en 2023 durante un operativo conjunto con la División Especializada de Investigación Contra Delitos Migratorios (Deidem).

Allanamientos

La investigación implicó un amplio operativo en la provincia Duarte con allanamientos de varias propiedades que Paulino Hernández utilizaba, tanto para la comisión de los ilícitos, como para evadir su detención.

Las autoridades ejecutaron una orden de arresto contra el procesado, además de ocupar armas de fuego de alto calibre y municiones.

Paulino Hernández ya había sido condenado anteriormente en Santiago por delitos relacionados con tráfico de migrantes, según informaron las autoridades.

La titular de la Fiscalía de San Francisco de Macorís, Smailyn Rodríguez, valoró la decisión del tribunal como un avance significativo en el caso y afirmó que ahora el proceso entra en la etapa de juicio, donde se determinará la responsabilidad penal del imputado.

El proceso judicial se originó a raíz de una solicitud presentada por el fiscal Arturo Vélez, el 27 de enero de 2023, mediante una instancia de imposición de medida de coerción y solicitud de declaratoria de caso complejo, dirigida al juez de Instrucción del Distrito Judicial de Duarte.

Cargos violentados

El Ministerio Público acusa a Paulino Hernández de violentar los artículos 405, 147, 150, 151, 258 y 259 del Código Penal, en las conductas de Estafa, Falsificación de Documentos, Uso de Documentos Falsos y Usurpación de Funciones, así como el artículo 2 de la Ley 137-03, en la conducta de Tráfico Ilícito de Migrantes, el artículo 3, ordinales 1 y 3, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.