Empresario español con historial de fraude enfrenta ahora la justicia en RD por estafa inmobiliaria

El empresario español Jesús Aldea, arrestado junto a su esposa y otro implicado por una supuesta estafa millonaria. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que prometía ser un exclusivo proyecto inmobiliario llamado Paraíso Dorado terminó siendo una pesadilla millonaria para decenas de personas.

Tras años de reclamos sin respuestas, el Ministerio Público de Puerto Plata y la Policía Nacional lograron la detención del ciudadano español Jesús Aldea Abián, señalado como el principal responsable de una presunta estafa que supera los 25 millones de pesos en perjuicio de compradores dominicanos y extranjeros.

En el año 2020, con el respaldo de la empresa DM & R SRL, Jesús Aldea comenzó a promover el proyecto Paraíso Dorado en Puerto Plata. Decenas de compradores reservaron inmuebles con la esperanza de establecer un patrimonio. Sin embargo, hasta el momento, la realidad ha sido distinta, pues no se han entregado las viviendas.

Una fuente consultada por Diario Libre afirmó haber invertido 700,000 pesos en el proyecto, pero que hasta ahora no tiene una respuesta clara sobre su avance.

"Siempre nos meten cuentos y cuentos, y nada de resolver. Hasta la oficina que tenían en el terreno la desmantelaron. Ahora estamos como en el aire", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/whatsapp-image-2025-08-07-at-14147-pm-4c5bf479.jpeg El empresario Jesús Aldea, y otras dos personas bajo custodia de las autoridades. (FUENTE EXTERNA)

La persona entrevistada aseguró que su familia y allegados directos invirtieron más de cinco millones de pesos en conjunto, y que al menos 30 personas están en la misma situación.

"Lo único que queremos es que se nos devuelva nuestro dinero o se nos entreguen los apartamentos por los que pagamos", expresó la adquiriente, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

Detenciones y cargos

Además de Jesús Aldea, fueron arrestados su esposa, Griselda Antonia Calderón Taveras, gerente de la empresa, y Pedro Pablo Pérez Pérez.

Según la orden de arresto núm. 2025-AJ0046625, el trío enfrenta acusaciones por violación de los artículos 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de falsedad en escritura pública, comercial y privada, así como abuso de confianza.

El Ministerio Público sostiene que los implicados incurrieron en "falsedad de documentos con fines de lucro, utilizando la figura del proyecto inmobiliario para captar fondos sin intención de cumplimiento".

El expediente se centra en la denuncia del señor Dámaso Medrano Reyes, quien habría sido estafado por un monto cercano a los 25 millones de pesos.

Los detenidos permanecen bajo custodia del Ministerio Público en Puerto Plata mientras se amplían las pesquisas. Entretanto, las víctimas solo esperan una solución: que se les devuelva el dinero o se les entreguen las propiedades prometidas.

Un pasado judicial que cruza el Atlántico

Jesús Aldea no es un desconocido para la justicia internacional. Según el diario español Heraldo de Aragón, en 2017 fue acusado junto a otros empresarios de haber cometido un fraude fiscal por más de 400,000 euros a través de la declaración irregular del IVA en Zaragoza.

Las autoridades españolas habrían emitido una orden de búsqueda y captura tras no comparecer en múltiples citaciones judiciales.