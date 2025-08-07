Fiscalía aún no acusa a colombianos implicados en robos a conocidos en bares y apps de citas

Los cuatro ciudadanos colombianos implicados en robos a personas que conocieron en bares y en aplicaciones de citas aún no han sido formalmente acusados por la Fiscalía del Distrito Nacional, a la cual se le otorgó un plazo hasta el próximo 16 de agosto para presentar las conclusiones de la investigación.

Los imputados, identificados como María Fernanda Jurado Martínez, Laura Valentina Mosquea Hernández, Nicolás Giraldo Murillo y Joseph Stiven Rodríguez Pérez, se les dictó prisión preventiva en abril.

Según la Fiscalía del Distrito Nacional, habrían sustraído pertenencias de al menos cuatro hombres, a quienes dejaron inconscientes. Dos de las víctimas despertaron 48 horas después en centros médicos.

Entre los cargos que se les imputan se encuentra el uso de una sustancia desconocida para sedar a las víctimas, quienes residen en los sectores de Naco y Los Praditos.

La jueza control de la investigación, Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción, concedió a la Fiscalía el referido plazo hasta el 16 de agosto para presentar los actos conclusivos de la indagatoria. De no hacerlo, el expediente podría ser archivado.

La primera medida de coerción que se les impuso fue la de una garantía económica de 100 mil pesos tras la denuncia de tres de las víctimas. Al presentarse la de una cuarta, se enviaron a prisión a mediado de abril Los dos hombres a la cárcel preventiva de La Romana y las dos mujeres a Najayo Mujeres.