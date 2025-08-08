Colombianos señalados por robo recuperan libertad condicional tras retiro de una de las querellas

Imagen para ilustrar de una cárcel en el país. Cuatro colombianos imputados de robo fueron dejados en libertad condicional tras uno de varios querellantes retirar la acusación. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO/NELSON PULIDO )

Los cuatro colombianos que son imputados de robar a varias personas a las que conocían en bares y en aplicaciones de citas fueron dejados en libertad condicional luego que arribaran a un acuerdo con uno de sus querellantes.

La persona que llegó a un arreglo retiró la querella y a los extranjeros se les varió la medida de coerción, consistente en prisión preventiva, impuesta a mediado de abril.

El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional varió a final de julio la prisión preventiva por presentación periódica a la Fiscalía e impedimento de salir del país a los señalados María Fernanda Jurado Martínez, Laura Valentina Mosquea Hernández, Nicolás Giraldo Murillo y Joseph Stiven Rodríguez Pérez.

Aunque la querella haya sido retirada, los encartados mantienen su proceso abierto, se informó este viernes en el tribunal, que aclaró que el Ministerio Público puede mantener la persecución por ese caso contra los imputados.

El órgano persecutor tiene hasta el día 16 de este mes para someter la acusación formal contra Jurado Martínez, Mosquea Hernández, Giraldo Murillo y Rodríguez Pérez, por acción pública.

Otra denuncia que se mantiene

Antes de conocerse la última denuncia contra los imputados y por la que fueron enviados a prisión, existía otra por el robo a tres hombres, ejecutados con las mismas características, y la cual se mantiene.

Según la Fiscalía del Distrito Nacional, a las tres primeras víctimas les fueron sustraídas también pertenencias de sus apartamentos y ellas dejadas inconscientes. Dos despertaron 48 horas después en centros médicos.

Entre los cargos que pesan contra los colombianos se encuentra el uso de una sustancia desconocida para sedar a las víctimas, quienes residen en los sectores de Naco y Los Praditos.

Por la primera querella se les impuso presentación periódica y una garantía económica de 100 mil pesos.

El órgano persecutor tiene hasta octubre para presentar sus conclusiones sobre este expediente, cuyo tribunal control de la investigación es el Séptimo Juzgado de Instrucción.