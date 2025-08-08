Condenan a 15 años de prisión a hombre por abuso sexual contra una menor en Santiago Rodríguez

El Ministerio Público indica que aportó diversos elementos probatorios que demostraron que el imputado, Carlos José Morrobel Santana, abusó de la niña. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez condenó este viernes a 15 años de prisión a un hombre hallado culpable de violar sexualmente a una menor de edad.

El Ministerio Público indica en una nota de prensa que aportó diversos elementos probatorios que demostraron que el imputado, Carlos José Morrobel Santana, abusó de la niña, ahora adolescente, cuando esta tenía ocho años de edad.

Señala que los hechos ocurrieron cuando la víctima residía en la casa de un familiar en la provincia Santiago Rodríguez, siendo denunciados los mismos ante el Ministerio Público el 6 de marzo de 2023.

El expediente señala que "el acusado ingresó a la habitación de la víctima, le tapó la boca y la amenazó con matarla si hablaba, procediendo a cometer los hechos. Este acto criminal se repitió en varias ocasiones, bajo amenazas constantes", refiere el órgano persecutor.

La investigación fue dirigida por la fiscal Ramona Taveras, mientras que el fiscal litigante Rafael Antonio Bueno presentó ante el tribunal una acusación sustentada en pruebas documentales, periciales y testimoniales, recolectadas conforme a los principios legales vigentes.

Violaciones

Los jueces del tribunal colegiado, integrado por Robinson Rodríguez, presidente; Dayanara Peralta y Yakelma Reynoso, valoraron las pruebas presentadas y declararon culpable a Morrobel Santana.

Violó los artículos 305 y 331 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, así como el artículo 396, literales A, B y C del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes la Ley (136-03).

El condenado deberá cumplir la pena en la cárcel pública de Santiago Rodríguez y pagar una multa de cien mil pesos dominicanos.

La fiscal titular de Santiago Rodríguez, Sumaya Rodríguez Matías, resaltó la decisión del tribunal. "Desde la Fiscalía de Santiago Rodríguez reiteramos nuestro firme compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia", manifestó.

"Reafirmamos que trabajamos incansablemente para que cada acto de violencia sea investigado, procesado y sancionado conforme a la ley", dijo.

