Corte rechaza variar coerción a los hermanos Espaillat por tragedia en el Jet Set

Ratificó la decisión que establece una garantía económica de 50 millones de pesos e impedimento de salida del país

    Expandir imagen
    Corte rechaza variar coerción a los hermanos Espaillat por tragedia en el Jet Set
    Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó hace justamente cuatro meses. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desestimó 26 recursos de apelación presentados por apelantes, incluido el Ministerio Público, contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el caso de la tragedia del Jet Set, en la que fallecieron 235 personas y más de 180 resultaron heridas.

    Los querellantes buscaban que se sustituyeran las medidas de coerción impuestas por prisión preventiva. Sin embargo, la corte ratificó la decisión que establece una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a los hermanos Espaillat.

    La coerción se la impuso la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

    Mediante la Resolución Penal núm. 502-01-2025-SRES-00246, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, compuesto por las magistradas Nancy María Joaquín Guzmán, July Elizabeth Tamaríz Núñez y Mariana Daneira García Castillo, confirmó "en todas sus partes" y a unanimidad la decisión impugnada, al considerar que se ajusta al marco legal vigente. 

    "Confirma en todas sus partes la decisión impugnada por ser conforme a derecho", se lee en el fallo de 124 páginas.

