Imponen prisión preventiva a hombre implicado en estafa electrónica por más de RD$4 millones

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a Rony Espíritu Ciprián, vinculado a una estafa electrónica de más de cuatro millones de pesos en perjuicio de Anthony Baptist Mallen.

Espíritu Ciprián deberá cumplir la pena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, ubicada en el municipio Santo Domingo Norte, informó el Ministerio Público.

De acuerdo con el expediente presentado por el fiscal litigante Waldimir Reynoso, el señalado cometió el hecho junto a Marcelino Martínez Pérez (prófugo hasta el momento), quien contactó a la víctima vía la red social de Instagram, desde el perfil Marcelino Martínez 07.

Cómo ocurrió la estafa

"El pasado 6 de mayo, aproximadamente a las 4:05 de la tarde, mientras la víctima se encontraba en su residencia en el sector Cancino II, municipio Santo Domingo Este, Martínez Pérez le escribió vía la red social de Instagram, desde el perfil Marcelino Martínez 07", explicó el Ministerio Público.

En ese sentido, la institución precisó que Martínez Pérez se presentó como amigo y la víctima pensó que se trataba de una persona conocida, por lo que accedió a la propuesta de invertir en un negocio en el cual obtendría "ganancias de un 50 % en tres días".

Indicó que Pérez le dijo a Baptist Mallen que necesitaba un inversionista y le envió el número de cuenta de una entidad bancaria para que le realizara los depósitos. Este número de cuenta está a nombre del hoy privado de libertad, Rony Espíritu.

"A partir del pasado 8 de mayo la víctima realizó varios depósitos a dicha cuenta por diferentes montos hasta completar un total de cuatro millones doscientos sesenta y cinco mil pesos (RD$4,265,000). Este dinero fue retirado por el imputado según sus movimientos bancarios", añadió la entidad.

El fiscal Waldimir Reynoso aportó diferentes evidencias testimoniales, documentales y procesales con las cuales sustentó la solicitud de medida de coerción ante el juez Kelvin Henríquez.

El Ministerio Público dijo que la investigación está a cargo de la fiscal Francia Moreno, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y Propiedad Intelectual de la Fiscalía de Santo Domingo Este.