Reportan a un adolescente desaparecido desde el mes de julio

Un jovencito de 17 años de edad fue reportado desaparecido por sus padres, quienes solicitaron colaboración a las autoridades para dar con su paradero.

El menor de edad, Juan Enrique Heredia Quipo y quien residen en el sector Gualey, fue visto por última vez el 16 de julio.

Su padre, Juan Heredia, expresó que lo han buscado "por todas partes" y pidió a las autoridades intensificar los esfuerzos para localizarlo.

"Necesitamos ayuda para encontrar a mi hijo", clamó.

Explicó que dos jóvenes que lo acompañaban les han informado que que se encontraba en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), donde acudieron y no está, pero que también mencionan otros lugares, a los que han ido en su búsqueda.

"Ellos (las dos personas que lo acompañaban) me dijeron que estaba en Conani, yo fui a Conani y no está ahí, luego que estaba en Naco, preso, tampoco está ahí, me dijeron después que se había ido para el campo, y tampoco está ahí", dijo Heredia.

Al Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva, acudió también el padrastro del adolescente, Ariel Andrés Reyes, quien declaró que han agotado todos los recursos posibles sin obtener resultados.

"Lo hemos buscado en muchos lugares e instituciones, y aún no sabemos si está vivo o muerto", lamentó.

Pidieron a cualquier ciudadano que sepa del paradero del menor se comunique con ellos a los teléfonos 829-383-7198 o 829-285-5921.

