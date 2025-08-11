"Me robaron 22 meses de vida": chef Edwin Batista tras ser declarado inocente

El chef Edwin Batista, quien fue absuelto de un proceso judicial luego de casi dos años privado de libertad por una acusación. ( FUENTE EXTERNA )

"Me robaron 22 meses de vida", expresó con evidente indignación y alivio Edwin Aníbal Batista Henríquez, luego de que el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de La Altagracia lo absolviera de todas las acusaciones que lo mantuvieron en prisión preventiva desde octubre de 2023.

Batista Henríquez, chef ejecutivo con 18 años de trayectoria en hoteles y villas del país, fue acusado de presunta estafa, asociación de malhechores y falsificación de documentos públicos y privados, en perjuicio de varias personas y de la empresa Shellfish del Caribe.

Sin embargo, los jueces determinaron que la acusación carecía de pruebas suficientes, ordenando su liberación inmediata mediante la sentencia No. 340-04-2025-SPEN-00173.

El eximputado denunció que, a pesar de contar con arraigo, nunca se le concedió libertad condicional mientras el caso se conocía en La Altagracia, y que solo al llegar al tribunal colegiado tres jueces, de manera unánime, reconocieron su inocencia.

Conflicto comercial

Batista asegura que todo comenzó por un conflicto comercial entre empresas suplidoras y academias de béisbol donde él trabajaba como chef ejecutivo corporativo. "Yo no manejaba pagos ni recibía mercancías, solo solicitaba los insumos. Las academias nunca se querellaron contra mí; al contrario, me respaldaron", aclaró.

Entre las pruebas presentadas por su defensa estuvo el estado de su cuenta bancaria, que desmentía las cifras millonarias de las que se le acusaba.

"Se decía que había estafado nueve millones de pesos, y eso fue mentira. La verdad salió a flote, pero me costó casi dos años de libertad y de estar lejos de mi hijo de cinco años", relató.

El chef criticó que su nombre fuera publicado repetidamente en medios de comunicación sin que existieran evidencias en su contra, lo que afectó su reputación profesional. "Mi carrera de 18 años se destruyó en 22 meses", lamentó.

Ante esta situación, adelantó que interpondrá demandas por daños y perjuicios contra las empresas querellantes y contra el Estado dominicano, al que acusa de sumarse a la acusación sin investigar.

"Nunca había tenido problemas con la justicia, ni siquiera una contravención de tránsito. Esto fue una persecución para ensuciar mi nombre, pero la justicia se impuso", concluyó.