Envían a juicio a hombre acusado de asesinar a su expareja de 14 puñaladas en Azua

El Juzgado de la Instrucción de Azua dictó auto de apertura a juicio contra Edward Manuel Alcántara, acusado de asesinar brutalmente a su expareja Yasmerys Alexandra Sánchez Santana, en un hecho ocurrido el pasado año en el municipio de Las Charcas, provincia Azua, informó este viernes la Procuraduría General de la República.

La institución dijo que la investigación encabezada por los fiscales Arodis Sánchez y Mercedes Soriano Sánchez, logró que el tribunal acogiera la solicitud y enviara al imputado a juicio por homicidio agravado (asesinato).

De acuerdo con el expediente, el crimen ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana del 8 de diciembre de 2024, en la calle Respaldo La Altagracia, sector Pueblo Nuevo, del municipio Las Charcas.

"La víctima fue atacada con 14 estocadas con un arma blanca tipo cuchillo en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte en el lugar", explicó la Procuraduría.

Prisión preventiva

Actualmente, el imputado guarda prisión preventiva en la cárcel pública del Kilómetro 15 de Azua, a la espera de enfrentar juicio de fondo.

Los cargos

La jueza de la Instrucción Dayana Gil encontró indicios suficientes para establecer la responsabilidad penal del acusado por la violación de los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican el homicidio agravado y sus circunstancias.