×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Asesinar a expareja
Asesinar a expareja

Envían a juicio a hombre acusado de asesinar a su expareja de 14 puñaladas en Azua

Edward Manuel Alcántara guarda prisión preventiva en la cárcel pública del Kilómetro 15 de Azua, a la espera de enfrentar juicio de fondo

    Expandir imagen
    Envían a juicio a hombre acusado de asesinar a su expareja de 14 puñaladas en Azua
    La investigación encabezada por los fiscales Arodis Sánchez y Mercedes Soriano Sánchez, logró que el tribunal acogiera su solicitud y enviara al imputado a juicio por homicidio agravado (asesinato). (FUENTE EXTERNA)

    El Juzgado de la Instrucción de Azua dictó auto de apertura a juicio contra Edward Manuel Alcántara, acusado de asesinar brutalmente a su expareja Yasmerys Alexandra Sánchez Santana, en un hecho ocurrido el pasado año en el municipio de Las Charcas, provincia Azua, informó este viernes la Procuraduría General de la República.

    La institución dijo que la investigación encabezada por los fiscales Arodis Sánchez y Mercedes Soriano Sánchez, logró que el tribunal acogiera la solicitud y enviara al imputado a juicio por homicidio agravado (asesinato).

    De acuerdo con el expediente, el crimen ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana del 8 de diciembre de 2024, en la calle Respaldo La Altagracia, sector Pueblo Nuevo, del municipio Las Charcas.

    "La víctima fue atacada con 14 estocadas con un arma blanca tipo cuchillo en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte en el lugar", explicó la Procuraduría.

    Prisión preventiva

    Actualmente, el imputado guarda prisión preventiva en la cárcel pública del Kilómetro 15 de Azua, a la espera de enfrentar juicio de fondo.

    Los cargos

    La jueza de la Instrucción Dayana Gil encontró indicios suficientes para establecer la responsabilidad penal del acusado por la violación de los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican el homicidio agravado y sus circunstancias.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.