Corte de Santiago pospone fallo por apelación a condena contra hombre que violó y estranguló niña

La madre la víctima fallecida, Albairis Peña Sánchez, habla con miembros de la prensa a su salida de la Corte de Apelación, este 12 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/ NATHALY TAVÁREZ )

La Segunda Sala de la Corte de Apelación de Santiago aplazó este martes para el próximo 9 de septiembre la lectura del fallo sobre la apelación interpuesta por Luis Fernando García Vega, condenado a 30 años de prisión por la sustracción, violación sexual y asesinato de una menor de edad en 2019, en el barrio Villa Progreso de Cienfuegos, Santiago Oeste.

En el juicio de fondo, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado Osvaldo Castillo, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, declararon culpable a García Vega y le ordenaron, además, pagar una indemnización de siete millones de pesos a favor de los querellantes, constituidos en actor civil.

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal litigante Luisa García, el hoy condenado "penetró a la residencia de la víctima, en donde se encontraba sola, la llevó a la fuerza a su casa, ubicada a pocos metros, y allí la violó sexualmente. El agresor, además, la estranguló y luego escondió el cadáver debajo de su cama para eludir la búsqueda desesperada a la que se unió la comunidad, al notar la ausencia de la niña".

Piden se mantenga condena

El Ministerio Público sustentó la acusación con pruebas que evidenciaron la violación a los artículos 295, 304, 331 y 354 del Código Penal Dominicano.

Al hablar con Diario Libre, la madre de la víctima, Albairis Peña Sánchez, pidió a las autoridades que se mantenga la condena que habría sido impuesta a García Vega.

"Yo quiero que siga cumpliendo su condena, aunque eso no me la va a devolver. Todavía no asimilo que la niña está muerta. Es difícil, porque no me acostumbro a esa idea", expresó con visible dolor.