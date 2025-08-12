Ministerio Público incorporará pruebas contra Adán Cáceres el próximo 21 de agosto

Adán Cáceres y Juan Carlos Torres Robiou, acusados de corrupción en el Cusep y Cestur. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

El Ministerio Público informó este martes que incorporará el próximo jueves 21 de agosto las pruebas documentales y materiales contra el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y demás acusados de presuntamente defraudar al Estado por más de 4,500 millones de pesos.

Según una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público entregó 26 cajas que contienen dichas evidencias relacionadas con el proceso judicial.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó la audiencia hasta el jueves 21 de agosto, a las 9:00 de la mañana para realizar el inventario y preparar la incorporación por bloques mediante lectura, estipulación y exhibición, en cumplimiento del debido proceso.

El órgano acusador estuvo representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Melbin Romero, Arolin Lemos y Enmanuel Ramírez, "quienes continúan desahogando pruebas que revelan la magnitud del entramado que involucra a militares, policías y actores religiosos".

El pasado martes 5 de agosto, el Ministerio Público concluyó la presentación de pruebas testimoniales, cerrando la etapa de testigos y peritos con 282 testimonios y peritajes, 1,076 pruebas documentales, 29 pruebas materiales y 132 informes periciales en áreas como auditoría forense, informática y tasaciones de bienes.

"Este proceso judicial avanza ahora hacia la fase de incorporación de pruebas documentales y materiales, previo al inicio de la presentación de las defensas" dice la nota de prensa.

Los acusados

Los acusados, según el Ministerio Público, movieron más de 4,500 millones de pesos entre 2012 y 2020, principalmente sustraídos de los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Entre los acusados están: el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez, el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, Carlos Augusto Lantigua, Lucía Rodríguez Jiménez.

También, el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola, el mayor de la Policía José Manuel Rosario Pirón, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco, y otros.