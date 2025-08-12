×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Robo de identidad
Robo de identidad

FBI y Ministerio Público realizan allanamientos simultáneos en EE. UU. y RD a red de cibercrimen

En la operación, denominada Discovery 3.0, también se hacía lavado de dinero

    Expandir imagen
    FBI y Ministerio Público realizan allanamientos simultáneos en EE. UU. y RD a red de cibercrimen
    En la operación, denominada Disccovery 3.0, también se hacía lavado de dinero, además de fraude informático y robo de identidad y cuyas principales víctimas son personas mayores de edad. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

    El Ministerio Público realizó este martes 34 allanamientos y detuvo a nueve personas, a las que daba seguimiento hace más de dos años para identificar  plataformas digitales utilizadas para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, cuyas víctimas en su mayoría eran personas de avanzada edad.

    En la operación participaron 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Nacional. Los allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.

    La operación, que se realiza en forma conjunta con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional, cuenta con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos.

    El FBI ejecutó simultáneamente allanamientos en California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri.

    Los apresados son solicitados en extradición 

    Entre los arrestados están los dominicanos Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, Joel de la Cruz y Gerardo Heriberto Núñez Núñez que están siendo reclamados en extradición por Estados Unidos.

    Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que la operación se enmarca en la decisión de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, de enfrentar de manera firme y continua la cibercriminalidad y la criminalidad organizada.

    Camacho señaló que la operación ha permitido arrestar a 9 personas, 4 de ellos solicitados en extradición por las autoridades de Estados Unidos. Además, se ha ocupado dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas de alto valor, equipos electrónicos, armas de fuego y marihuana líquida.

    Los detenidos serán puestos a disposición de la Suprema Corte de Justicia a los fines que conozca la extradición y ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Distrito Judicial de Santiago para que los jueces les conozcan medidas de coerción por el proceso penal en República Dominicana.

    Las otras operaciones sobre el mismo crimen 

    El Ministerio Público ha desarrollado dos operaciones anteriores sobre delitos similares: Discovery y Discovery 2.0. Con ambas se llevaron ante los tribunales a personas y empresas de redes delictivas que afectaban sobre todo a ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro, a quienes despojaban de sus recursos económicos, además de someterlos a vejaciones y engaños.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.