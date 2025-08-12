Tribunal decide hoy la suerte de Alexis Medina y su hermana Magalys

Alexis Medina abraza a uno de sus abogados. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Después de casi cinco años en la justicia, será hoy, miércoles, que se emitirá la sentencia que descargue o condene a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, acusados junto a otras 19 personas de estafar al Estado con más de 5 mil millones de pesos durante el período 2012 al 2020.

Las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, presidenta, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, pronunciarán su decisión sobre el juicio de fondo, fase del expediente que tuvieron a mano por dos años.

El Ministerio Público solicita 20 años de prisión para Alexis y 10 para Carmen Magalys. Para los demás encartados pide 10, 5 y 3 años de cárcel.

Acusaciones

En su acusación, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) atribuye al hermano del expresidente Danilo Medina, mandar a cancelar a contralores y a otros empleados de las instituciones públicas "que consideraba un obstáculo" que impidiera que sus empresas ganaran procesos de licitaciones.

"Se manejaba con unos niveles de tráfico de influencia y poder, al punto que destituía un contralor o prohibía cancelar una empleada o directora de compras que consideraba un obstáculo y siempre obtenía lo que pedía", se lee en el expediente.

A Alexis se le señala también de lavado de activos, de haber pagado sobornos a funcionarios públicos, de "extorsionar o presionar a contratistas del Estado para quitarles adjudicaciones", así como de falsificar actos públicos.

Todo tipo de ventas

A Alexis Medina se le acusa de haberse aprovechado de ser pariente cercano del exmandario para suplir más de veinte instituciones del Estado de una vasta variedad de equipos de salud, medicamentos, alimentos, bebidas y artículos ferreteros.

Además, combustibles, materiales de asfalto (AC-30), mobiliarios, planta y animales vivos, servicios de consultoría, audiovisuales, de mantenimiento y de reparación de vehículos.

Dice no tenía impedimento La defensa de Alexis Medina Sánchez aseguró durante el juicio que el acusado no tenía ningún impedimento legal para contratar con el Estado durante los dos gobiernos de su hermano Danilo Medina (2012-2020). Explicó que el nombre de Alexis Medina no aparece en ninguna de las empresas que hizo negocios con las instituciones públicas.