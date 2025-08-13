Aplazan para esta tarde fallo en caso de corrupción que involucra a los hermanos Medina Sánchez

Vista del empresario Alexis Medina, acusado de participar en procesos de licitación irregulares en contra del Estado, durante la audiencia de este miércoles 13 de agosto del 2025. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron para las 5:00 de la tarde de este miércoles el pronunciamiento de la sentencia contra los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez.

Un empleado del tribunal hizo el anuncio minutos después de las 11:00 de la mañana, hora en la que estaba programado emitir el dictamen.

Indicó que las magistradas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo estaban aún “agotando el ciclo de deliberación”.

Ambos hermanos del expresidente Danilo Medina (2012–2020) están acusados de participar en procesos de licitación irregulares en más de 20 instituciones del Estado.

Según el Ministerio Público, los procesos beneficiaron únicamente a las empresas de Alexis Medina, hermano menor del exmandatario, quien suplía desde materiales de asfalto, ferretería, combustibles y equipos médicos, hasta medicamentos, mobiliarios y animales vivos.

A Alexis también se le acusa de lavado de activos, de haber pagado sobornos a funcionarios públicos, de extorsionar o presionar a contratistas del Estado para quitarles adjudicaciones, así como de falsificar actos públicos.

A su hermana se le imputa haber facilitado que ganara procesos de licitación, en su calidad de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), entidad cuyo presidente, Fernando Aquilino Rosa Rosa, también figura entre los principales acusados.

El Ministerio Público solicita 20 años de prisión para Alexis Medina y 10 años para Carmen Magalys Medina. Para los demás imputados, solicita penas de 10, 5 y 3 años de cárcel, dependiendo de su nivel de participación.

La Pepca: "El trabajo ya está hecho"

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, declaró que, por parte de esa entidad, “el trabajo ya está hecho” y que solo queda esperar la decisión del tribunal.

Por su parte, el principal acusado manifestó que también esperará el fallo para emitir declaraciones a la prensa.

Los otros 19 acusados

El juicio de fondo, que acaba de concluir, incluye a otros 19 imputados, cuya sentencia también se dará a conocer hoy.

Entre ellos figuran:

Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fonper

Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública

Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general

José Dolores Santana Carmona

Wacal Vernabel Méndez Pineda

Carlos José Alarcón

Ramón Brea Morel (Jhonny Brea)

Lina Ercilia de la Cruz Vargas

Libni Arodi Valenzuela Matos

Paola Mercedes Molina Suazo

Carlos Martín Montes de Oca

Rigoberto Alcántara Batista

José Miguel Genao Torres

Antonio Florentino Méndez

Fulvio Antonio Cabreja Gómez

José Idelfonso Correa Martínez

Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco

Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)

En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una condena de cinco años de prisión suspendida y una multa equivalente a 500 salarios mínimos.