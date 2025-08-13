Aplazan para esta tarde fallo en caso de corrupción que involucra a los hermanos Medina Sánchez
Las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron para las 5:00 de la tarde de este miércoles el pronunciamiento de la sentencia contra los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez.
Un empleado del tribunal hizo el anuncio minutos después de las 11:00 de la mañana, hora en la que estaba programado emitir el dictamen.
Indicó que las magistradas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo estaban aún “agotando el ciclo de deliberación”.
Ambos hermanos del expresidente Danilo Medina (2012–2020) están acusados de participar en procesos de licitación irregulares en más de 20 instituciones del Estado.
Según el Ministerio Público, los procesos beneficiaron únicamente a las empresas de Alexis Medina, hermano menor del exmandatario, quien suplía desde materiales de asfalto, ferretería, combustibles y equipos médicos, hasta medicamentos, mobiliarios y animales vivos.
A Alexis también se le acusa de lavado de activos, de haber pagado sobornos a funcionarios públicos, de extorsionar o presionar a contratistas del Estado para quitarles adjudicaciones, así como de falsificar actos públicos.
A su hermana se le imputa haber facilitado que ganara procesos de licitación, en su calidad de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), entidad cuyo presidente, Fernando Aquilino Rosa Rosa, también figura entre los principales acusados.
El Ministerio Público solicita 20 años de prisión para Alexis Medina y 10 años para Carmen Magalys Medina. Para los demás imputados, solicita penas de 10, 5 y 3 años de cárcel, dependiendo de su nivel de participación.
La Pepca: "El trabajo ya está hecho"
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, declaró que, por parte de esa entidad, “el trabajo ya está hecho” y que solo queda esperar la decisión del tribunal.
Por su parte, el principal acusado manifestó que también esperará el fallo para emitir declaraciones a la prensa.
Los otros 19 acusados
El juicio de fondo, que acaba de concluir, incluye a otros 19 imputados, cuya sentencia también se dará a conocer hoy.
Entre ellos figuran:
Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fonper
Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública
Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general
José Dolores Santana Carmona
Wacal Vernabel Méndez Pineda
Carlos José Alarcón
Ramón Brea Morel (Jhonny Brea)
Lina Ercilia de la Cruz Vargas
Libni Arodi Valenzuela Matos
Paola Mercedes Molina Suazo
Carlos Martín Montes de Oca
Rigoberto Alcántara Batista
José Miguel Genao Torres
Antonio Florentino Méndez
Fulvio Antonio Cabreja Gómez
José Idelfonso Correa Martínez
Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco
Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una condena de cinco años de prisión suspendida y una multa equivalente a 500 salarios mínimos.