×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Alexis Medina
Alexis Medina

Aplazan para esta tarde fallo en caso de corrupción que involucra a los hermanos Medina Sánchez

Ambos hermanos del expresidente Danilo Medina (2012–2020) están acusados de participar en procesos de licitación irregulares

  • Marisol Aquino - Twitter
Expandir imagen
Aplazan para esta tarde fallo en caso de corrupción que involucra a los hermanos Medina Sánchez
Vista del empresario Alexis Medina, acusado de participar en procesos de licitación irregulares en contra del Estado, durante la audiencia de este miércoles 13 de agosto del 2025. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron para las 5:00 de la tarde de este miércoles el pronunciamiento de la sentencia contra los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez.

Un empleado del tribunal hizo el anuncio minutos después de las 11:00 de la mañana, hora en la que estaba programado emitir el dictamen.

Indicó que las magistradas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo estaban aún “agotando el ciclo de deliberación”.

Ambos hermanos del expresidente Danilo Medina (2012–2020) están acusados de participar en procesos de licitación irregulares en más de 20 instituciones del Estado.

RELACIONADAS

Según el Ministerio Público, los procesos beneficiaron únicamente a las empresas de Alexis Medina, hermano menor del exmandatario, quien suplía desde materiales de asfalto, ferretería, combustibles y equipos médicos, hasta medicamentos, mobiliarios y animales vivos.

A Alexis también se le acusa de lavado de activos, de haber pagado sobornos a funcionarios públicos, de extorsionar o presionar a contratistas del Estado para quitarles adjudicaciones, así como de falsificar actos públicos.

A su hermana se le imputa haber facilitado que ganara procesos de licitación, en su calidad de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), entidad cuyo presidente, Fernando Aquilino Rosa Rosa, también figura entre los principales acusados.

El Ministerio Público solicita 20 años de prisión para Alexis Medina y 10 años para Carmen Magalys Medina. Para los demás imputados, solicita penas de 10, 5 y 3 años de cárcel, dependiendo de su nivel de participación.

RELACIONADAS

La Pepca: "El trabajo ya está hecho"

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, declaró que, por parte de esa entidad, “el trabajo ya está hecho” y que solo queda esperar la decisión del tribunal.

Por su parte, el principal acusado manifestó que también esperará el fallo para emitir declaraciones a la prensa.

Los otros 19 acusados

El juicio de fondo, que acaba de concluir, incluye a otros 19 imputados, cuya sentencia también se dará a conocer hoy.

Entre ellos figuran:

  • Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fonper

  • Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública

  • Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general

  • José Dolores Santana Carmona

  • Wacal Vernabel Méndez Pineda

  • Carlos José Alarcón

  • Ramón Brea Morel (Jhonny Brea)

  • Lina Ercilia de la Cruz Vargas

  • Libni Arodi Valenzuela Matos

  • Paola Mercedes Molina Suazo

  • Carlos Martín Montes de Oca

  • Rigoberto Alcántara Batista

  • José Miguel Genao Torres

  • Antonio Florentino Méndez

  • Fulvio Antonio Cabreja Gómez

  • José Idelfonso Correa Martínez

  • Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco

  • Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)

En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una condena de cinco años de prisión suspendida y una multa equivalente a 500 salarios mínimos.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.