Tribunal da lectura al fallo del juicio contra los hermanos Medina Sánchez
El veredicto estaba programado para las 11 de la noche
Con casi 11 horas de retrasos, juezas del Segundo Tribunal Colegiado comenzaron a emitir la sentencia a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a otros 19 acusados de estafar al Estado con más de cinco mil millones de pesos.
El veredicto estaba programado para las 11:00 de la mañana, se postergó para las 5:00 de la tarde y finalmente comenzó cerca de las 11:00 de la noche.
Al subir a estrado, la presidenta del tribunal, Claribel Nivar, se disculpó por la espera mientras ellas deliberaban, y recordó que el caso es complejo, cuyo plazo es más amplio.
"¿Qué pasó? Los legisladores se olvidaron de los jueces", los que deben analizar todas las pruebas y decidir en diez días, dijo.
Alexis Medina Sánchez es el principal señalado y las imputaciones son de sobornos, lavado de activos y extorsión para ganar los procesos de licitaciones en más de veinte instituciones públicas durante los dos gobiernos de su hermano Danilo Medina.
A Carmen Magalys se le atribuye apoyar las "irregularidades" de los procesos para beneficiar a su hermano desde el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), donde era vicepresidenta.
Los procesos, según el Ministerio Público, beneficiaban únicamente a las empresas de Alexis, hermano menor del exmandatario, quien suplía desde materiales de asfalto, ferreteros, combustibles, equipos médicos, medicina, mobiliarios y hasta animales vivos.
- El Ministerio Público solicita 20 años de prisión para Alexis y 10 para Carmen Magalys. Para los demás encartados se pide 10, 5 y 3 años de cárcel.
Los otros 19 acusados
El actual juicio de fondo incluye a otros 19 encartados, cuya sentencia de hoy también decidirá su suerte.
Estos son el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa; el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; el excontralor general Rafael Antonio Germosén Andújar, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Carlos José Alarcón y Ramón Brea Morel (Jhonny Brea)
También Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y José Miguel Genao Torres.
Asimismo, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, José Idelfonso Correa Martínez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, y Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se pidió una condena de cinco años de prisión suspendida y una multa equivalente a 500 salarios mínimos.