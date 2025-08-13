Tribunal da lectura al fallo del juicio contra los hermanos Medina Sánchez

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional deciden el caso de los hermanos Medina. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Con casi 11 horas de retrasos, juezas del Segundo Tribunal Colegiado comenzaron a emitir la sentencia a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a otros 19 acusados de estafar al Estado con más de cinco mil millones de pesos.

El veredicto estaba programado para las 11:00 de la mañana, se postergó para las 5:00 de la tarde y finalmente comenzó cerca de las 11:00 de la noche.

Al subir a estrado, la presidenta del tribunal, Claribel Nivar, se disculpó por la espera mientras ellas deliberaban, y recordó que el caso es complejo, cuyo plazo es más amplio.

"¿Qué pasó? Los legisladores se olvidaron de los jueces", los que deben analizar todas las pruebas y decidir en diez días, dijo.

Alexis Medina Sánchez es el principal señalado y las imputaciones son de sobornos, lavado de activos y extorsión para ganar los procesos de licitaciones en más de veinte instituciones públicas durante los dos gobiernos de su hermano Danilo Medina.

A Carmen Magalys se le atribuye apoyar las "irregularidades" de los procesos para beneficiar a su hermano desde el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), donde era vicepresidenta.

Los procesos, según el Ministerio Público, beneficiaban únicamente a las empresas de Alexis, hermano menor del exmandatario, quien suplía desde materiales de asfalto, ferreteros, combustibles, equipos médicos, medicina, mobiliarios y hasta animales vivos.

El Ministerio Público solicita 20 años de prisión para Alexis y 10 para Carmen Magalys. Para los demás encartados se pide 10, 5 y 3 años de cárcel.

Los otros 19 acusados

El actual juicio de fondo incluye a otros 19 encartados, cuya sentencia de hoy también decidirá su suerte.

Estos son el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa; el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; el excontralor general Rafael Antonio Germosén Andújar, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Carlos José Alarcón y Ramón Brea Morel (Jhonny Brea)

También Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y José Miguel Genao Torres.

Asimismo, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, José Idelfonso Correa Martínez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, y Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se pidió una condena de cinco años de prisión suspendida y una multa equivalente a 500 salarios mínimos.