Contrataciones Públicas investiga presuntas irregularidades en proceso del Ayuntamiento de Jarabacoa

Fachada de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), institución que investiga presuntas irregularidades en procesos del Ayuntamiento de Jarabacoa. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este miércoles que ha sido apoderada de una denuncia por supuestas irregularidades en un proceso de comparación de precios realizado por el Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa, específicamente para la remodelación del Salón Comunal de la Urbanización Medina.

A través de una nota de prensa, la institución indicó que el procedimiento señalado, identificado con el número AMJ-CCC-CP-2025-0001, fue ejecutado por un monto de 1,078,775.51 millones de pesos, pero presuntamente no fue publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), lo cual constituiría una violación a los principios de legalidad, transparencia y publicidad establecidos en la normativa vigente.

Además de la falta de publicación, se señala el incumplimiento de los plazos y disposiciones establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, así como en su Reglamento de Aplicación 416-23.

Proceso de investigación

Ante estos señalamientos, la DGCP dijo que inició la fase de instrucción, en la que se recabará toda la información necesaria para garantizar el debido proceso y adoptar una decisión fundamentada, conforme al artículo 26 de la Ley 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública.

Una vez agotada esta etapa, se procederá al análisis, ponderación y decisión del caso, evaluando si existieron causales de "nulidad absoluta o anulabilidad"en el proceso, conforme a los principios del régimen de contrataciones públicas y las políticas establecidas.