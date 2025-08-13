Juezas deliberan fallo en juicio a hermanos Medina Sánchez; policías custodian Palacio de Justicia

El Palacio de Justicia se mantiene custodiado por policías, tanto en la entrada del edificio como en la del tribunal. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Aunque convocaron para las 11:00 de la mañana y luego para las 5:00 de la tarde, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional todavía no habían subido a estrado a las 6:00 p.m a dar a conocer su veredicto sobre el juicio a Alexis y a Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a los demás 19 acusados de corrupción en perjuicio del Estado.

Mientras los acusados, fiscales y periodistas salen y entran del tribunal durante la espera, a veces mandados a callar por las continuas conversaciones, el Palacio de Justicia se mantiene custodiado por policías, tanto en la entrada del edificio como en la del tribunal.

De vez en cuando, el secretario advierte que cerrará el tribunal hasta que las juezas Claribel Nivar Arias, presidenta; Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, que se mantienen deliberando, hagan su entrada, si los presentes no guardan silencio.

Explica que las conversaciones estorban a las magistradas que se mantienen concentradas en el fallo que procuran pronunciar en el día de hoy.

El Segundo Tribunal Colegiado, que conoció también el caso de la Omsa y el de la Lotería Nacional, culmina hoy con la sentencia del expediente a los hermanos del expresidente Danilo Medina, el cual llegó a sus manos hace más de dos años.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/whatsapp-image-2025-08-13-at-62405-pm-b9d45e0f.jpeg A la izquierda el imputado Alexis Medina Sánchez. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Las acusaciones a Alexis y Magalys

Alexis Medina Sánchez es el principal señalado y las imputaciones son de sobornos, lavado de activos y extorsión para ganar los procesos de licitaciones en más de veinte instituciones públicas durante los dos gobiernos de su hermano.

A Carmen Magalys se le atribuye cambien apoyar las "irregularidades" de los procesos para beneficiar a su hermano desde el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), donde era vicepresidenta.

Los procesos, según el Ministerio Público, beneficiaban únicamente a las empresas de Alexis, hermano menor del exmandatario, quien suplía desde materiales de asfalto, ferreteros, combustibles, equipos médicos, medicina, mobiliarios y hasta animales vivos.

El Ministerio Público solicita 20 años de prisión para Alexis y 10 para Carmen Magalys. Para los demás encartados se pide 10, 5 y 3 años de cárcel.

Los otros 19 acusados

El actual juicio de fondo incluye a otros 19 encartados, cuya sentencia de hoy también decidirá su suerte.

Estos son el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa; el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; el excontralor general Rafael Antonio Germosén Andújar, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Carlos José Alarcón y Ramón Brea Morel (Jhonny Brea)

También Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y José Miguel Genao Torres.

Asimismo, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, José Idelfonso Correa Martínez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, y Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se pidió una condena de cinco años de prisión suspendida y una multa equivalente a 500 salarios mínimos.