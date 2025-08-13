Fiscalía de Santiago solicitará medida de coerción contra implicados en red de cibercrimen

Miembros de la Policía Nacional adscritos al Dicrim trasladan evidencias ocupadas durante los allanamientos a los vinculados en la red de robo de identidad, el 12 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La Fiscalía de Santiago se prepara para depositar la tarde de este miércoles la solicitud de medidas de coerción contra varios de los detenidos durante los allanamientos realizados ayer en las provincias Santiago y Puerto Plata, como parte de la Operación Discovery 3.0, encabezada por la Procuraduría General de la República.

Según informaciones preliminares, los arrestados están acusados de formar parte de una red criminal transnacional que habría cometido fraudes por más de cinco millones de dólares en perjuicio de personas mayores residentes en los Estados Unidos.

La estafa, conocida como el esquema del "fraude de los abuelos", consistía en contactar a víctimas desde call centers clandestinos en República Dominicana, haciéndoles creer que un nieto u otro familiar cercano estaba en una situación de emergencia —como un accidente o un arresto— y necesitaba dinero con urgencia.

Bajo esa falsa premisa, lograban que los ancianos realizaran transferencias bancarias, muchas veces bajo presión emocional.

Las autoridades indicaron que los detenidos serán presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde se conocerán las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, que podrían incluir prisión preventiva, debido a la gravedad del caso y el carácter transnacional del delito.

Sobre la Operación

La Operación Discovery 3.0 es una continuación de las investigaciones iniciadas en 2022, dirigidas a desmantelar redes de ciberdelincuencia que operan desde República Dominicana, especialmente en la región norte del país.

Esta tercera fase se concentró en identificar a nuevos integrantes del esquema y asegurar evidencia digital relevante.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público ofrezca más detalles sobre los detenidos, los bienes incautados y los próximos pasos del proceso judicial.